“Suriyeliler yardım parası için sigortasız çalışıyor” diyen patronlara tepki

Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali “Patronlar Türk işçileri de sigortasız çalıştırıyorlar” diyor.

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli Sanayi Odası (DSO) ile Makine Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD), Denizli’de bulunan Suriyeli mültecilerin işyerlerinde kayıt dışı çalıştırılmasından Suriyeli mültecileri sorumlu tutarak SGK İl Müdürlüğüne başvurdu. Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali bu iddianın doğru olmadığını patronların Türkiyeli işçileri dahi sigortasız çalıştırdığını belirtti.

Dünya gazetesinden Osman Nuri Boyacı’ya konuşan DSO Başkanı Müjdat Keçeci, “Kayıtlı çalışmak isteyen Suriyelilere, bakanlıktan bir hafta gibi kısa bir sürede izin veriliyor. Fakat Suriyeliler bizim işyerlerimize geldiklerinde kayıtlı olarak çalışmak istemiyor. Çünkü kayıtlı olduklarında kendilerine verilen paraların kesildiğini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı da pandemide kayıt dışı çalışan Suriyeli mülteci sayısının arttığını gözlemlediklerini belirterek, “Daha çok küçük konfeksiyon atölyeleri ve mermer atölyelerinde çalışıyorlar. İşveren kayıtlı çalıştırmak istiyor ama kendilerine finansmanı AB tarafından karşılanan sosyal uyum yardımı desteğinin kesilmemesi için bunu istemiyorlar” dedi.

Konuyu Denizli’de yaşan mültecilere ve Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali’ye sorduk.

“PATRONLAR TÜRK İŞÇİLERE BİLE SİGORTA YAPMIYOR”

Çalışma izni konusunda yüzde 10 kotası olduğunu hatırlatan Ali, “İşyerinde çalışan mülteci sayısı Türk çalışanların yüzde 10’undan fazla olamaz. Fabrika çalışan sayısının yüzde 10’u kadar mülteci alabiliyor. Bazı atölyeler çalıştırıyor ama çoğunlukla sigortalı çalıştırmak istemiyor. Patronlar Türk işçilere bile sigorta yapmıyor. Sigortadan, vergiden kaçıyorlar” dedi.

Bazı Suriyelilerin “Sigorta yapsam ne fayda Suriye’ye döndüğümde geçerliliği yok” diye düşünebileceğini söyleyen Ali şöyle devam etti: “Büyük bir kısmı da sigortalı çalışmak istiyor. İstemeyen varsa da çok küçük bir azınlıktır. Derneğimize işçiler de işverenler de ‘Nasıl sigorta yapılır’ diye sormaya geliyor. Sigorta için önce çalışma izni gerekeceğinden patronların çoğu uğraşmak istemiyor.”

“120 LİRALIK YARDIM MAAŞ DEĞİL”

DSO ve MAKSİAD Başkanlarının iddialarını değerlendiren Ali, “Onların görüşlerine saygı duyuyorum ama dürüst, doğru bir söz değil. Gerçek değil. Bazı aileler aylık 120 lira Kızılay yardımı alıyor. Bu maaş değil, bu 120 lira için sigortadan vazgeçilir mi? Yanlış söylemleri hep duyuyoruz; ‘Maaş alıyorlar, fatura ödemiyorlar, kira ödemiyorlar’ diye yayılıyor. Bu söylemler doğru değil ve düşmanlık da yaratıyor. Suriyeliler sigorta istemiyor söylemi genel bir doğru değil” ifadelerini kullandı.

“SİGORTA OLSA EN AZ ASGARİ ÜCRET ALIRIM”

Denizli’de yaşayan Süleyman S. de patronların sigortasız çalışmaya zorladığını belirterek, “Ben sigortalı çalışmak istiyorum ama patron istemiyor. Para fazla vermiyor. Hem sigorta hem maaş istemiyor, ‘İster çalış ister çalışma’ diyor. Ben de mecbur kabul ediyorum sigortasız çalışmayı. Belki yüzde 10’u sigorta istemiyordur ama Suriyelilerin yüzde 90’ı ister. Ben isterim ama patron Türklere bile sigorta yapmıyor. Sigorta olsa en az asgari ücret alırım neden istemeyeyim? Tekstilde 9-10 saat çalışan arkadaşlar asgari ücret bile alamıyor. Sigorta olsa kayıt var, her şey belli patron yamuk yapamaz. Pandemide bazen çalışıyor bazen çalışamıyoruz. İnşallah işler açılır sürekli sigortalı bir işte çalışırız” dedi.

Evrensel Gazetesi