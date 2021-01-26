Marsilya’daki Ermeni kültür merkezine çirkin saldırı

Fransa’nın Marsilya şehrinde bulunan “St. Sahak-St. Mesrop” Ermeni kültür merkezine çirkin saldırı düzenlendi. 24 Ocak saat 18:40’da kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezin camlarına silahtan ateş edildi. Olay hakkında açıklama yapan “Abovyan” koleji müdürü Karen Khurşudyan “Bu Ermeniler için en somkolik merkezlerden birdir. Söz konusu s salonda her hafta 250’den fazla çocuk eğitim görüyor. Kaygılıyım.Eminim Fransız hükümeti merkezin bundan sonraki çalışmalarının güvenliğini sağlayacak” diye belirtti.

Olaydan sonra polis olay yerine gelip incelemeler yapmış. Mermi, piyano dersinin verildiği ikinci katın penceresini kırdı. Kültür Merkezi başkanı polise şikayette bulundu.

Kültür Merkezi, Ermeni örgütlerinin koordinasyonunun karargahıdır. Merkez, Artsakh savaşı sırasında, Marsilya’dan ve Fransa’nın güneyinden Ermenistan’a insani yardım gönderme çalışmalarını koordine ediyordu. Bundan önce de Berlin, San Francisco, Paris ve Dessin’de düzenlenlenen saldırılarda Gomidas Vartabed’in heykeli ve Ermeni Soykırımı anıtları zarar görmüştü. Söz konusu olayların içinde Türk aşırı milliyetçi örgütü “Bozkurtlar”ın olduğunu biliniyor. Orgütün faaliyetleri Fransada yasak olduğunu da belirtelim.

ERMENİ HABER AJANSI