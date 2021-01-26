Karabağ Cumhurbaşkanı: Azerbaycan’ın sınırları içerisinde Artsakh’ın herhangi bir statüsü söz konusu olamaz

Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan yeni oluşturulan İçişleri Bakanlığı’na ziyarette bulunarak mevcut durumuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Arayik Harutyunyan çok zor şartlar altında da olsa Artsakh Cumhuriyeti’inin uluslrarası tanınmasına yönelik mücadeleyi devam edeceklerini belirtti.

Bu bağlamda Artsakh Cumhurbaşkanı Azerbaycan sınırları içerisinde Krabağ’ın herhangi bir statüsle yer almasının mümkün olmayacağını ifade etti.

Harutyunyan konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

“Ülkeyi yeniden canlandırmak ve güçlü hale getirmek için uzun ve zor yolumuz var. Bütün Artsakh’lılar yaşamak ve yaratmak için kendi geleceklerini bu ülkede görmeli.”

ERMENİ HABER AJANSI