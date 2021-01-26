Fransa-Ermenistan sağlık işbirliği

Fransız Kalkınma Ajansı, Ermenistan’ın sağlık sektörüne mali yardım sağlayacak

Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan, Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacotte ve Güney Kafkasya’daki Fransız Kalkınma Ajansı (DFA) Rafael Ghozan ile olası mali yardım yönlerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Anahit Avanesyan, sağlık sektörünün gelişmesi için 2019 yılında birçok programın başlatıldığını ancak bir kısmının koronavirüs salgını nedeniyle yarım kaldığını vurguladı.

“Fransız hükümetine sürekli desteği için minnettarız.

Yakın gelecekte, iş süreçlerimizi bir dizi alanda yoğunlaştırmak, sağlık sistemini iyileştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımız için mutluyum”,- dedi Anahit Avanesyan.

Jonathan Lacotte, iki ülke arasında söz konusu yöndeki işbirliğinin etkili olacağını, sağlık sektörünün iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürekli olacağını umduğunu ifade etti.

Ermenistan Kamu Radyosu