Ermenistan’ın Fransa Büykelçiliği’nden Marsilya’daki Kültür merkezine yönelik saldırı ile ilgili açıklama

Fransa’daki Ermeni Büyükelçiliği, Marsilya’daki “St. Sahak-St. Mesrop” Ermeni kültür merkezine düzenlenen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada olaydan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Açıklamada “Marsilya’daki Ermeni Kilisesi’nin kültür merkezine yapılan saldırı büyük endişe yaratıyor. Son örneği Ermeni Kültür merkezine düzenlenen saldırının olduğu gibi Fransa’daki Ermeniler ve Ermeni kültür mirasına yönelik etnik kökene dayalı her türlü Türk-Azeri nefret eyleminin önünü alması gerektiğini bir daha da dile getiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

24 Ocak saat 18:40’da kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezin camlarına ateş açıldı.

Bundan önce de Berlin, San Francisco, Paris ve Dessin’de düzenlenlenen saldırılarda Gomidas Vartabed’in heykeli ve Ermeni Soykırımı anıtları zarar görmüştü. Söz konusu olayların içinde Türk aşırı milliyetçi örgütü “Bozkurtlar”ın olduğunu biliniyor. Orgütün faaliyetleri Fransada yasak olduğunu da belirtelim.

ERMENİ HABER AJANSI