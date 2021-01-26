Ermenistan-UNESCO görüşmesi

Ermenistan dışişleri bakanlığı ve UNESCO liderleri Karabağ çatışma bölgesindeki Ermeni mirasının korunmasını görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile 25 Ocak’ta telefon görüşmesi yaptı.

Taraflar, Karabağ çatışma bölgesindeki Ermeni tarihi ve dini mirasının korunması ve bu bağlamda UNESCO ile işbirliği olasılıklarına bir kez daha değindiler.

Bakan Ayvazyan, Ermeni tarihi ve kültürel anıtlarının bölgenin zengin mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve korunmalarında UNESCO’nun aktif katılımını beklediğini kaydederek, Ermeni mirasının kasıtlı olarak tahrip edilmesi ve tahrip edilmesi için atılan adımların arka planına karşı, Azerbaycan’ın kontrolü altındaki topraklarda Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasının korunması için adımlar atmanın aciliyetini vurguladı.

UNESCO’nun bilgi toplama heyeti gönderme kararını memnuniyetle karşılayan Ermenistan Dışişleri Bakanı, koruma konusunun siyasallaşmasını ve Azerbaycan tarafının süreçte suni engeller yaratma uygulamasının kabul edilemez olduğunu düşünerek Artsakh’ın Ermeni kültür mirasının evrensel önemini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu