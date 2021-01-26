Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Başbakan yardmıcıları bir araya gelecek

Moskova’da 27 Ocak tarihinde Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Başbakan yardımcılarının katılımıyla görüşme gerçekleştirilecek.

Rusya’nın önemli medya kurumlarından RBK’nın haberine göre görüşme gündeminde Ermenistan üzerinden Azerbaycan ve Nakhijevan’ı birbirine bağlayan demiryolunun inşaatıyla ilgili konular yer alacak.

Ermenistan tarafından müzakerelere Başbakan yardımcısı Mher Grigoryan, Rusya’dan Oleksey Ovelçuk, Azerbaycan’dan ise Şahin Mutafayev katılacaklar.

Görüşmede aynı zamanda birkaç proje ele alınması bekleniyor. Azerbaycan’ı Nakhijevan ile bağlayan yol projesiyle birlikte Ermenistan’ı Rusya’ya bağlayacak olan yolları ve Nakhijevan üzerinden Ermenistan’ı İran’a bağlayan demiryolu da konuşulacak.

ERMENİ HABER AJANSI