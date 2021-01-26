Diasporanın yardımı – Ermenistan Kamu Radyosu

Diasporanın sosyo-ekonomik katılımı artarsa ​​Artsakh yakında ayağa kalkabilir ․

Artsakh’da konut ve iş yerleri konusu bir önceliktir.

Diaspora Yüksek Komiseri Zareh Sinanyan Artsakh’a çalışma ziyaretinin ikinci gününde Artsakh Cumhuriyeti Çalışma Bakanı, Sosyal ve Göç İşleri Bakanı Mane Tandilyan ile görüştü.

Bugün, Artsakh’ın yeniden inşasında ve Ermeni kimliğinin korunmasında diasporanın rolü her zamankinden daha büyüktür.

Yüksek Komiser, Diaspora’nın Artsakh ile fiziksel bağlantısını, ziyaretleri, kapasite geliştirme, beceri ve bilgi transferi programlarına önem verdi.

Mane Tandilyan, Artsakh’ın, diasporanın sosyal ve ekonomik katılımını artırması, sosyal girişimler kurması, Artsakh’ı kendine yeterli hale getirecek küçük işletmeler kurması durumunda yakında ayağa kalkabileceğini kaydetti.

Artsakh’a dâhil olmanın ana yönlerini Diaspora’ya sunmak amaçlı çalışmaları sürdürmek için anlaşmalar yapıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu