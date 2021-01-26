Artsakh Defense Army publishes names of 65 servicemen killed in action

Artsakh’s Defense Ministry has published the names of 65 servicemen killed repelling Azerbaijani aggression:
Alexanyan Rubik Armen, born in 2002
Vardanyan Henrik Razmik, born in 2001
Volunteer Sarkhoshev Rudik Albert, born in 1961
Reserve Asatryan Hayk Vardan, born in 1994
Danielyan Andrey Vahan, born in 1993
Gasparyan Hayk Mkrtich, born in 2000
Hovsepyan Gevorg Khachik, born in 2001
Poghosyan Tigran Levon, born in 1995
Ginosyan Narek Hamlet, born in 2001
Zakaryan Spartak Levon, born in 2002
Reserve Zarmanyan Gnel Tigran, born in 1975
Tsaturyan Ararat Kaplo, born in 1974
Gasparyan Vahe Vachik, born in 1988
Aghamalyan Azniv Argam, born in 2001
Reserve Tevosyan Sergey Albert, born in 1995
Danielyan Aramik Kamo, born in 1991
Yermalovyan Gor Vardan, born in 2001
Yarmaloyan Tigran Artsrun, born in 2001
Volunteer Hovsepyan Ruben Balabek, born in 1958
Volunteer Karapetyan Levon Karo, born in 1988
Antanyan Levon Smbat, born in 1993
Antanyan Armen Smbat, born in 1994
Reserve Petrosyan Arman Gagik, born in 1997
Reserve Movsisyan Sevak Surik, born in 1990
Reserve Shaboyan Mnatsakan Gagik, born in 1988
Reserve Khachatryan Zhora Lendrush, born in 1997
Yeghiazaryan Levon Gagik, born in 1991
Manukyan Pavel Norik, born in 2002
Petrosyan Gnel Abel, born in 2002
Hovakimyan Vahagn Hrachya, born in 2000
Tovmasyan Tovmas Seyran, born in 1983
Hayrapetyan Koryun Armen, born in 1997
Avanesyan Vahagn Aram, born in 2002
Volunteer Artashesyan Anatoly Yerjanik, born in 1971
Volunteer Tadevosyan Yervand Sahak, born in 1974
Gasparyan Shirak Armenak, born in 1998
Minasyan Ararat Khachatur, born in 2000
Iskandaryan Samvel David, born in 2000
Mkhitaryan Tigran Arsen, born in 2002
Petrosyan Norayr Varazdat, born in 2001
Hakobyan Artyom David, born in 2000
Nazaryan Levon Spartak, born in 2000
Avdalyan Ludwig Arsen, born in 2001
Reserve Gharayan Vazgen Garegin, born in 1998
Atabekyan Hayk Tsolak, born in 2001
Hakobyan Gevorg Garik, born in 2000
Demirchyan Suren Robert, born in 2000
Hovhannisyan Tigran Hakob, born in 2002
Merelyan Melik Samvel, born in 2002
Aramyan Anania Samvel, born in 2002
Hakobyan Sargis Asatur, born in 2000
Avagyan Gavrusha Garnik, born in 1997
Reserve Grigoryan Armen Razmik, born in 1977
Volunteer Arzumanyan Arman Arzuman, born in 1976
Poghosyan Sargis Hmayak, born in 1982
Reserve Hayrapetyan Ruben Vachagan, born in 1996
Harutyunov Arthur Lyon, born in 2000
Gevorgyan Vahagn Grayik, born in 2002
Barseghyan Martiros Nver, born in 2001
Javadyan Manvel Sevak, born in 2001
Volunteer Hadjyan Kevork Iknadios, born in 1971
Reserve Hovsepyan Armen Karlen, born in 1978
Reserve Petrosyan Kolya Shahen, born in 1982
Reserve Elazyan Karen Karapet, born in 1974
Margaryan Garik Valentin, born in 2000
Yorumlar kapatıldı.