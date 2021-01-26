Almanya’dan insani yardım

Almanya’dan özel uçuşla Erivan’a 2 minibüs de dâhil olmak üzere, toplam 30 ton insani yardım geldi

Almanya Federal Savunma Bakanlığı’nın özel uçuşuyla 25 Ocak’ta Erivan’a yaklaşık 30 ton insani yardım ulaştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, “Bu yardım, Almanya’daki Ermeni Büyükelçiliği, Ermeni Apostolik Kilisesi Almanya önderliği ve “Silva Kaputikyan” Almanyalı Ermeni Kadınlar Birliği ile yakın işbirliği içinde düzenlendi”,- dedi.

İnsani yardım, temel olarak ilaçları, tıbbi malzemeleri ve sosyal konular için gerekli olan çeşitli malzemeleri içermektedir.

Stepanakert Rehabilitasyon Merkezi için uygun donanımına sahip iki minibüs de uçakla Erivan’a ulaştırıldı.

Kasım ayı başlarında, Almanya’daki Ermeni Büyükelçiliği, Almanya’daki Ermeni Apostolik Kilisesi önderliği ve Federal Almanya Hükümeti’nin ortak çabalarıyla, başta ilaç ve tıbbi malzeme olmak üzere yaklaşık bir ton insani yardım Ermenistan’a gönderilmişti.

Bakanlık, federal hükümetin ICRC’ye destek programları için 2 milyon avro sağladığını, Alman Kızıl Haç’ın Ermeni Kızılhaçı’na 200.000 avro sağladığını ve federal hükümetin GIZ Erivan ofisi aracılığıyla 300.000 avro sağladığını hatırlattı.

Ermenistan Kamu Radyosu