İkinci Ayasofya mabedi doğuyor

Türkiye’de Sünnilik dışındaki inançların mabetleri, ibadethaneleri cezaevi, cami, müze yapılıyor ya da Mardin ve Bursa’da olduğu gibi birileri tarafından ilanla satılığa çıkarılırken; Ayasofya, Sukeylebiye’de yaşatılacak

Yıllardır ‘inanç ve ibadet hakkı’ adı altına Mescid-i Aksa propaganası yapıp oy devşirmeye çalışanlar söz konusu Türkiye’deki farklı inançlar olunca ibadethanelerini camiye, müzeye, cezaevine çevirmekte ve Alevilerin ibadethanelerini kabul etmemekte beis görmüyor. En son Anadolu ve Mezopotamya halklarının binlerce yıllık tarihinden süzülüp miras olarak gelen Ortodoks dünyasının Ayasofya Katedrali-müzesi (Hagia Sophia baş kilisesi) da 24 Tem 2020’de camiye çevrilmişti. Yaklaşık 1500 yıllık tarihi olan, nice iktidarların hışmına ve doğa olaylarına karşı direnerek ayakta kalan Ayasofya Katedrali’nin (Eski Yunanca’da Aya kutsal, Sofya bilgelik anlamına geliyor. Yani Kutsal Bilgelik) benzeri inşa ediliyor.

Ayasofya’nın kopyası

Suriye’nin Hama vilayetine bağlı Hıristiyan nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Sukeylebiye kentinde inşa ediliyor. Mabet bir Ortodoks katedrali (Başkilise) olarak hizmet verecek. İnşa Eylül 2020’de başladı, Temmuz 2021’de tamamlanması planlanıyor. Suriye iç savaşı 2011’de başladıktan sonra ülkeyi istila eden cihadist grupların ilk hedefleri arasında Keseb, Maalula, İştebrak, Akrab, Zara, Zanuba, Zahra, İkrime, Maan, Lazkiye, Til Aran, Til Hasil, Fua, Keferya, Kobane gibi yerlerdeki Hristiyanlar, Aleviler ve Kürtler olmuştu. Ortodoks Hıristiyanlığın merkezlerinden biri olan Sukeylebiye kenti de cihadist grupların hedefi olmuştu.

SUKEYLEBİYE

Yeni Yaşam Gazetesi