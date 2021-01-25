Fenerbahçe ve Galatasaray Henrikh Mkhitaryan için yarışıyor iddiası

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Ermeni oyuncu Henrikh Mkhitaryan için yarıştığı iddia edildi.

İspanya’dan yılların en ilginç transfer haberi geldi… Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Roma’nı Ermeni oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ı istediğini yazdı…

İspanyol Fichajes’ten Carlos Alvavrez Villar imzalı haberde iki ekibin Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ermeni oyuncu için yarışma halinde olduğunu iddia etti. Türkiye’den bazı kaynaklar da bunu haber olarak sundu.

Ancak hem Villar’ın hem de bu haberi Türk okurlarına sunan meslektaşlarımızın kaçırdıkları bir nokta var.

Her 24 Nisan’da sözde Ermeni Soykırımı için atıp tutan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşta Azeri kardeşlerimize ağza alınmayacak ifadeler kullanan Mkhitaryan’ın transferinin camialarda nasıl karşılanacağını hesap etmemeleri.

Kaynak: Fotospor

https://www.fotospor.com/haber-avrupadan-futbol-fenerbahce-ve-galatasaray-henrikh-mkhitaryan-icin-yarisiyor-iddiasi-419204