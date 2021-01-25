Ermenistan ve İran’dan ticari ilişkilerin genişletilmesine vurgu

Ermenistan Ekonomi Bakanı ve İran Merkez Bankası Başkanı iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişlemesine vurgu yaptı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, 23 Ocak’ta Tahran’da Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve kültürel ilişkilerin uzun ve tarihi geçmişine atıfta bulunarak, mevcut ticari ve iktisadi işbirliğinin yetersiz olduğunu ve bunun arttırılması gerektiğini söyledi.

Himmeti, İran ve Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olduğunu belirterek, “Ermenistan, coğrafi konumunu kullanarak, iki ülke arasındaki ve bir bütün olarak birliğin ticari ilişkilerinin gelişmesinde, özellikle de İranlı iş insanlarının ticaretinde muazzam bir role sahip olabilir.” dedi.

Bu arada Ermenistan Ekonomi Bakanı ayrıca, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin, özellikle de Ermenistan’daki önemli İran şirketlerinin yatırım ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kerobyan, iki ülkenin bankacılık sorunlarının çözülmesinin önemine değinerek, İran Merkez Bankası Başkanını, Ermenistan Merkez Bankası Başkanı ile ihtisaslaşmış bankacılık konularını ve finansal alışverişleri takip etmek için Ermenistan’a davet etti.

ERMENİ HABER AJANSI