Ermenistan ile Gürcistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi

22 Ocak tarihinde Gürcistan’ın Kaheti idari bölgesinde, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani’nin gayri resmi görüşmesi yapıldı.

Ermenistan Dışişleri Baknalığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakanlar, Ermenistan ile Gürcistan arasında tüm alanlardaki ilişkilerin gündem konularını ayrıntılı olarak ele aldı.

Bölgesel güvenlik ve karşılıklı bağlar konusunu da konuşan Ayvazyan ile Zalkaliani, bölgede güvenliğin, istikrarın ve kalkınmanın sağlanmasının, ancak kalıcı ve tüm tarafların menfaatlerini koruyan barış araçlığıyla garanti edilebileceğini de vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI