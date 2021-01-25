Ermeni cerrah dünyadaki ilk el ve omuz nakli ameliyatını gerçekleştirdi

Lion’da, dünyanın ilk el ve omuz nakli ameliyatını geçirdi. İzlandalı bir hasta 23 yıl önce bir iş kazasında iki elini de kaybetmişti. Operasyon Ermeni cerrahı Aram Ğazaryan tarafından yönetildi.

The ‘Guardian’a göre, 48 yaşındaki Felix Gretarson 1998’de elektrikçi olarak çalışmış ve çalışma sırasında şiddetli bir yanık geçirmiş, bu da iki kolunu kaybetmesine, birden fazla kırıklara ve iç yaralanmalarına neden olmuş. Üç ay boyunca komada kalmış ve karaciğer nakli de dahil olmak üzere birkaç ameliyat geçirmiş.

O andan itibaren bir el nakli yaptırmayı hayal etti, ancak uygun bir verici el bulması birkaç yılını aldı.

Operasyona 50’den fazla sağlık çalışanı katıldı. Aram Ğazaryan’ın liderliğindeki operasyon başarılı geçti, operasyon sırasında ekip sadece kolları nakletmekle kalmadı, sol omuzu da tamamen tedavi etti.

Hasta artık ameliyattan çıkmaktadır. Halen ne kadar hareketliliğin sağlanacağını söylemek zor ancak hastanın son 9 gün içinde herhangi bir komplikasyon yaşamadığı biliniyor.

Ermenistan Kamu Radyosu