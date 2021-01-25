Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili zulmü kınıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan halkının demokratik kurumları güçlendirme ve somut reformlarla daha müreffeh bir Ermenistan inşa etme özlemlerini desteklemek için Ermenistan halkı, hükümeti, sivil toplumu, medyası ve özel sektörü ile çalışma kararlılığını bir kez daha teyit ediyor.

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynn M. Tracy bunu “Demokrasi paha biçilemez” başlıklı yazısında belirtti.

“Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ABD-Ermenistan ilişkilerinin temel taşlarıdır, ancak ortak gündemimiz daha geniştir.”

Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik etmek, ticareti ve yatırımı genişletmek, enerji güvenliğini teşvik etmek, sorumlu çevresel kaynak yönetimi, COVID-19 salgınıyla mücadele ve eğitim fırsatları aracılığıyla insanlara yatırım yapmak, güçlendirilecek daha derin ve daha kapsamlı bir ABD-Ermenistan ortaklığını yansıtıyor.

Her şeyden önce, yıkıcı Dağlık Karabağ sorununun ardından ilerlememizi sağlayacak acil işleri yapmamız gerektiğinin farkındayız. ABD, tutsakların derhal ve güvenli bir şekilde geri gönderilmesi çağrısını yineliyor. Çatışmayla ilgili zulmü kınıyoruz. Tüm suçlular adalete teslim edilmelidir.

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi, “Ateşkese rağmen, Dağlık Karabağ’ın statüsü sorununa siyasi bir çözüm, bölgesel barış ve istikrarı güçlendirmek için önemlidir.”

Ermenistan Kamu Radyosu