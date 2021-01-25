Amerikan Yunanistan Enstitüsü, kültürel değerler konusunda ABD-Türk anlaşmasını kınadı

Amerikan Yunanistan Enstitüsü (AHI), ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1924 yılına kadar üretilen kültürel malların ithalatını sınırlandırmak için bir mutabakat zaptı talebini Türkiye’nin kabul etme kararını kınadı.

“Dışişleri Bakanlığı’nın Trump’ın görev süresinin bitiminden 11 saat önce Türk hükümetinin böyle bir önerisini kabul etmeyi bile düşünmesi, özellikle de Ayasofya’yı camiye çevirme ve ülkedeki dini azınlıklara yönelik zulüm ışığında kendisiyle anlaştığı için, utanç verici.”

AHI Başkanı Nick Larigakis, “Bu bağlamda, ABD hükümetinin Türkiye’nin ‘uzun süredir devam eden dini, etnik ve kültürel çeşitlilik anlaşmasından’ bahseden resmi açıklaması özellikle aşağılayıcı ve saçmadır” dedi.

“Başkan Biden’ı yetkisi dahilindeki muhtırayı askıya almaya çağırıyoruz” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu