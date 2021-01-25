ABD Dışişleri Bakanı adayı, Biden’ın Ermeni Soykırımı konusundaki sözünü yineledi

Dışişleri Bakanı adayı Anthony Blinken, Başkan Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıyan bir kararı destekleme taahhüdünü yineledi. ANCA’ya göre Blinken, bunu Senatör Ed Murray’in yazılı sorularına yanıt olarak söyledi.

Senatörün, Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermeni halkına karşı işlediği suçların resmen soykırım olarak kabul edilip edilmeyeceği sorusuna Blinken yanıt verdi. “Cumhurbaşkanı adayı olarak Başkan Biden, Anma Günü açıklamasında Ermeni Soykırımı’nı tanıyan bir kararı destekleme sözü verdi. “Yönetimimiz, insan haklarına öncelik vermeyi ve böyle bir trajedinin bir daha yaşanmamasını sağlamayı taahhüt edecektir.”

Adaya göre, görevde teyit edildikten sonra yönetim, Anma Günü münasebetiyle Beyaz Saray açıklamasının lafzına karar verecek ve bu önemli konuda Kongre’ye danışacak.

Senatör ayrıca, sonbaharda savaştan sonra yönetimin, Azerbaycan tarafından tutulan savaş esirlerinin derhal geri dönmesini sağlamak için hangi adımları atacağını sordu.

Blinken, Başkanın ABD’nin çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak, Avrupalı ​​ortaklarla çalışmak ve savaş esirlerinin dönüşünü kolaylaştırmak için diplomatik çaba göstermesi gerektiğini söylediğini hatırlattı. “Doğrulanırsa, ABD’nin Dağlık Karabağ’ın güvenliğini sağlayacak ve yeni bir savaşın önlenmesine yardımcı olacak kalıcı bir çözüm bulmaya katılmasını teşvik edeceğim” dedi.

Ve bunun üçüncü şahısların müdahalesini önlemek için diplomatik çalışmasının ve ABD’nin Minsk Grubu’na katılımının artıracağını da ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu