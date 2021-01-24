Webinar: Holokost’un Dünü ve Bugünü

27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü’nde Türkiye saati ile 21.30’da Facebook’tan canlı yayın aracılığıyla sizlerle buluşuyoruz.

Çevrimiçi webinarımızda Holokost’un dününü ve bugününü tartışacağız. Alanlarında uzman birbirinden değerli 5 konuşmacımızla beraber Holokost bir daha yaşanmasın diye ‘Bir daha asla‘ diyoruz.

Konuşmacılar:

Işıl Demirel – Nazi hayranlığından Balat fırınlarına: Holokost sürecinde Türkiye

Serdar Korucu – Türkiye basınında Yahudi mülteci gemileri

Yusuf Sarfati – Aşırı sağın küresel yükselişi

Nesi Altaras – Holokost’a mikro düzeyde bakmak: Fransa’da Türkiyeli bir Yahudi aile

Myriam Levi – Bir daha yaşanmasın diye: Holokost eğitimi

Moderatör: Betsy Penso

Tarih: 27 Ocak 2021 Çarşamba

Saat: 21.30 (GMT +3)

Yer: Avlaremoz Facebook sayfası

Görüşmek üzere,

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https://www.avlaremoz.com/2021/01/24/webinar-holokostun-dunu-ve-bugunu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=webinar-holokostun-dunu-ve-bugunu&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=webinar-holokostun-dunu-ve-bugunu