Webinar: Holokost’un Dünü ve Bugünü

27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü’nde Türkiye saati ile 21.30’da Facebook’tan canlı yayın aracılığıyla sizlerle buluşuyoruz.
Çevrimiçi webinarımızda Holokost’un dününü ve bugününü tartışacağız. Alanlarında uzman birbirinden değerli 5 konuşmacımızla beraber Holokost bir daha yaşanmasın diye ‘Bir daha asla‘ diyoruz.
Konuşmacılar:
Işıl Demirel – Nazi hayranlığından Balat fırınlarına: Holokost sürecinde Türkiye
Serdar Korucu – Türkiye basınında Yahudi mülteci gemileri
Yusuf Sarfati – Aşırı sağın küresel yükselişi
Nesi Altaras – Holokost’a mikro düzeyde bakmak: Fransa’da Türkiyeli bir Yahudi aile
Myriam Levi – Bir daha yaşanmasın diye: Holokost eğitimi
Moderatör: Betsy Penso
Tarih: 27 Ocak 2021 Çarşamba
Saat: 21.30 (GMT +3)
Yer: Avlaremoz Facebook sayfası
Görüşmek üzere,
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https://www.avlaremoz.com/2021/01/24/webinar-holokostun-dunu-ve-bugunu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=webinar-holokostun-dunu-ve-bugunu&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=webinar-holokostun-dunu-ve-bugunu
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