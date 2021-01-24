Türklerin köpeği olalım

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Dağlık Karabağ’daki 44 günlük savaşta Azerbaycan’ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan üzerinde tam hakimiyet kuran Rusya’nın askeri faaliyetleri, Erivan’da rahatsızlık uyandırdı.

Yakup Sarıçiçek

Ermenistan Hristiyan Demokratik Partisi lideri Levon Şirinyan, Putinyönetimine tepki gösterip, Rusların müttefik olamayacağını söyledi.

Şirinyan, ArmDaily isimli TV kanalına çıkarken Karabağ’da sözde barış gücü adı altında askeri faaliyetlerini artıran Rusya Federasyonu’na tepki gösterirken “Rus askeri güçleri, Karabağ’da ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak; fiili olarak Rusya’ya ayrılmayan bölgelerde de hakimiyet kurmaya çalışıyor. Bu durum, Azerbaycan kamuoyunda tepki çektiği gibi Ermenistan’da da tepki çekiyor. Rusyanın askeri faliyetleri tehlikeli. Onlar bizim geçici müttefiğimiz olsalar da bundan kaçınmak lazım. Rusya derhal topraklarımızı terketmelidir. Bir Ermeni için Türk köpeği olmak, başka bir ülkenin, özellikle de Rusya’nın uşağı olmaktan daha iyidir” ifadelerini kullandı.

Siyaset bilimci ve politikacı Şirinyan, parlamentoda “Şuşa bir Ermeni kenti değildir” diyen Nikol Paşinyan’a tepki gösterip, “Şuşa’nın nüfusu yüzde 90 veya daha fazla Azerbaycanlı mı demek istiyorsunuz? Şuşa Azeri kenti mi demek istiyorsunuz” ifadesini kullandı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/turklerin-kopegi-olalim-1504994.html