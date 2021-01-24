Kilisenizi bassalar hoşunuza gider mi

Alman Federal Meclisi’ne Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıkla ilgili verdiği önergesiyle gündeme gelen Sol Parti Milletvekili Christine Buchholz, SABAH’a konuştu. Buchholz, Almanya’da son yıllarda İslam ve Müslümanlara yönelik ırkçı şiddetin arttığını ifade etti ve, “Usulsüzlük iddiasıyla Berlin’deki camiye yapılan baskın kabul edilemez. Ülkede başka hiçbir ibadethaneye bu şekilde baskını tahayyül bile edemezsiniz” diye konuştu.

AfD KÖRÜKLÜYOR

İSLAM ve Müslümanlara yönelik ırkçı şiddetin artmasında aşırı sağcı parti AfD’nin rol oynadığını söyleyen Buchholz, “Thilo Sarrazin’in Müslümanlara yönelik tezleri sonrasında oluşan atmosferle birlikte AfD devreye girdi. AfD’nin dünyaya bakış açısı İslam ve göç karşıtlığı tezinden ibaret. Müslümanlara karşı sürekli kışkırtıcı açıklamalar yapıyor, toplumu bölmek ve İslam karşıtlığını toplumun merkezine çekmek istiyorlar” dedi.

KATKILARI GÖRÜLMÜYOR

BİR kısım Alman medyasının da toplumda Müslüman karşıtlığının oluşmasında rol oynadığını ifade eden Sol Partili vekil, “Önyargılar medya diliyle yaygınlaştı ve toplumda yer edindi. Medyada İslam sürekli olarak şiddet, kadına baskı ve terörle bir arada anılıyor. Müslümanların ülkeye katkısı ve kendi içlerindeki çeşitliliği yansıtılmıyor” açıklamasında bulundu.

GERÇEK RAKAM DAHA YÜKSEK

ALMANYA’DA her gün Müslümanlara yönelik üç suçun kayıtlara geçtiğini belirten Buchholz, “Bu bazen camiye saldırı, bazen dini temsilciye yönelik hakaret veya tehdit olabiliyor. Günlük yaşamda birçok mağdur da uğradığı hakaret veya ayrımcılıktan dolayı şikâyetine sonuç alamayacağını düşündüğü için polise gitmiyor. İstatistiklere yansımayan rakamlar çok daha büyük. Müslümanlara yönelik ırkçılık, ciddi bir toplumsal sorun” ifadelerini kullandı.

Murat TOSUN/BERLİN

Sabah Gazetesi