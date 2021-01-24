İngiltere’de Yahudiler, Doğu Türkistan’da bir ‘Holokost’ yaşanmaması için hükümete baskı yapıyor

İngiltere’de Yahudi toplumunun ileri gelenleri, Pekin’in Uygurlara yönelik baskıcı uygulamalarına son vermesi için İngiliz hükümetine baskı yapıyor.

Hahamlar ve bazı Yahudi liderler İngiltere hükümetine, Uygurlara yönelik “acımasız muameleye karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi” için Çin’e baskı yapma çağrısında bulundu.

‘Nazi Almanya’sında yaşananlarla benzerlikler var’

İngiltere Yahudi Temsilciler Kurulu Başkanı Marie van der Zyl, Başbakan Boris Johnson’a yazdığı mektupta, “Biz Yahudi topluluğu, Holokost ile karşılaştırmalara her zaman tereddüt ediyoruz. Ancak şu an Çin’de yaşananlarla 1930 ve 40’larda Nazi Almanya’sında olanlar arasında benzerlikler var” dedi.

The Guardian’ın aktardığına göre Yahudi örgütü, Uygurlara yapılan uygulamaların günümüzün en büyük hak ihlali olduğu görüşünde.

Yahudi insan hakları örgütü olan René Cassin, Doğu Türkistan’da Uygurların ve diğer azınlıkların kamplarda tutulmasına dikkat çekmek amacıyla Holokost Anma Günü vesilesiyle dinler arası diyalog etkinliğine ev sahipliği yapacak.

‘Başka insanlara karşı işlenen suçlara sessiz kalmak ahlaki açıdan savunulamaz’

René Cassin’in Direktörü Mia Hasenson-Gross, Yahudi Soykırımı Anma Günü’nün hak ihlaline uğrayan başka insanlara odaklanmak için bir vesile olması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Hasenson-Gross, “Biz bunu daha önce yaşadık. Şimdiki tek fark, harekete geçmek için hala zamanımızın olması. Yahudilerin bu zulmü duyurmak için ahlaki bir görevi var. Sivil toplum örgütleri şirketler, karar verici kişiler bir daha asla 1930’larda olduğu gibi sessiz kalmamalıdır” diye konuştu.

Masorti Yahudiliğinin kıdemli hahamlarından Jonathan Wittenberg ise, “Zulmün ne anlama geldiğini yaşayarak öğrendik. Başka insanlara karşı işlenen suçlara sessiz kalmak ahlaki açıdan savunulamaz” dedi.

Boris Johnson: Çin’in ‘Uygur soykırımına’ mahkemeler karar vermeli

Geçtiğimiz hafta, Uygur ve diğer toplumlara yönelik muameleleriyle ilgili soruyu yanıtlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, soykırım davalarını belirlemenin mahkemelere bağlı olduğunu söylemişti.

Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi, Çin’in Uygurlara yönelik faaliyetlerini, “soykırım ve insanlığa karşı suç” olarak gördüklerini belirtmişti.

Washington’ın kararını değerlendirmesi ve söz konusu adımı destekleyip desteklemediği sorulan Başbakan Johnson ise, “Soykırım atfedilmesi yargıya ait bir meseledir. Ancak kendi adıma Doğu Türkistan’da olup bitenlerin ve Uygurların yaşadıklarının tamamen nefret verici olduğu kanaatindeyim.” diye konuştu.

Euronews