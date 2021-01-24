Hagop Ayvaz’ın ‘kulisi’

Hrant Dink Vakfı, YKY Kültür Sanat Yayıncılık ve Türkiye Tiyatro Vakfı’nın işbirliğiyle Hagop Ayvaz’ın arşivini sergiliyor. Sergi 21 Şubat’a kadar hem çevrimiçi hem de Yapı Kredi Sanat’ta sanatseverleri ağırlayacak

Hrant Dink Vakfı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Türkiye Tiyatro Vakfı’nın işbirliğiyle hazırlanan “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi, 21 Şubat’a kadar Yapı Kredi Sanat’ta sanatseverleri ağırlayacak. Online de gezilebilen sergi, Hagop Ayvaz tarafından 1946-1996 arasında yayımlanan Ermenice tiyatro dergisi Kulis’in ve Ayvaz’ın kişisel arşivinden oluşuyor. Tanıtım metninde belirtildiği şekliyle, sergi Ayvaz’ın bir anlamda “kulis”ine davet niteliği taşımasının yanı sıra “kültür ve sanatın toplumların bir arada yaşama kültürlerindeki yerini ve önemini, inançla kurulan, emek, özveri ve dayanışmayla varolan ‘kulis’lerini hatırlamayı” amaçlıyor.

Ayvaz’ın yaşamı

Bianet’ten Özge Kar’ın haberine göre; Sergide 1911-2006 yılları arasında yaşamış tiyatro sanatçısı ve yayıncı Ayvaz’ın yaşamına, İstanbul’daki Ermenice tiyatro çalışmalarına, Kulis Dergisi’ne, dönemin sanatçıları, tiyatro toplulukları ve oyunlarına yer veriliyor. Küratörlerden biri olan Hrant Dink Vakfı’ndan Banu Atça, serginin Türkiye tiyatro tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Sergi, öncelikle Tanzimat döneminde batılılaşmanın etkileriyle Osmanlı’da modern tiyatronun oluşumuna, dönemin çok dilli tiyatro üretimine dair bir karşılaşma sağlıyor” diyor. Hagop Ayvaz’ın bu topraklarda modern tiyatro için ilk adımı atanlardan biri olduğunu söyleyen Atça, sergide bağımsız tiyatro topluluklarının, çok dilli tiyatro çalışmalarının da görüleceğini dile getiriyor.

Ermeni kadın oyuncular

Sergide Türkiye tiyatro tarihindeki Ermeni kadın oyuncuların portreleri de yer alıyor. 2. katta tiyatro tarihi ve portreler olarak özel çalışan bölümde görülebilecek kadın oyuncularının isimleri şu şekilde; Verkine Karakaşyan, Arusyak Papazyan, Yeranuhi Karakaşyan, Mari Nvart, Siranuş, Knar Sıvacıyan, Eliza Binemaciyan, Rozali Benliyan, Agavni Necip, Afife Jale, Toto Karaca. Ayrıca 1. kattaki biyografi ve Kulis bölümünde de 1940-1970 yılları arasındaki arşivden pek çok kadın oyuncunun fotoğrafları görülebilir.

İSTANBUL

Yeni Yaşam Gazetesi