Ermenistan Ekonomi Bakanı: İran, dünya pazarlarına Ermenistan üzerinden ulaşabilir

İsfahan ilindeki Mübareke ilçesinde üç üretim birimine yaptığı ziyaret aırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kerubiyan, ‘Ermenistan’ın küçük bir pazarı var, ancak dünyanın en büyük pazarının bir parçası ve İranlı üreticiler bunu kullanarak başka pazarlar buluabilirler’ diye belirtti.

İran ile Ermenistan arasında pek çok işbirliği fırsatı olduğunu ve sadece karşılıklı ticaret alanında değil, İran’ın Ermenistan’ı kullanarak diğer pazarlara ulaşabileceğini ifade eden Ermeni yetkili, ‘İranlı girişimciler ve üreticiler, ürünlerinin tasarımı ve ambalajlanmasını Avrasya standartlarına uygun hale getirmeyi kabul ettiler. Ermenistan Ermenilerinin Avrasya pazarlarıyla bağlantısı göz önüne alındığında büyük bir pazar oluşturabiliriz’ diye konuştu.

İran ile işbirliği ve ekonomik ilişkiler kurarak, mevcut önlem ve kriterlerle kıyaslanamayacak başarılara ulaşabileceklerini dile getiren Kerubiyan, Ermenistan’ın İran için önemli bir ulaşım noktası olabileceğinin altını çizdi.

Ermenistan Ekonomi Bakanı, beş günlük İran ziyaretinde aralarında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Alirıza Rezm Hüseyni, Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari ve Ticaret Odası Başkanı Gulamhüseyin Şafii’nin de bulunduğu yetkililerle ile bir araya geldi.

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