Ayasofya’nın kopyası Suriye’de kilise olarak açılacak

Kilise olarak kullanılacak yapı aynı zamanda savaşta yaşamını yitiren asker ve milislerin anıtı olacak.

Müzeden, camiye çevrilen Ayasofya’nın benzeri Suriye’de inşa ediliyor. Kilise olarak kullanılacak yapı aynı zamanda savaşta yaşamını yitiren asker ve milislerin anıtı olacak.

Sonbaharda yapımına başlanan tapınağın, Suriye’nin Hama vilayetine bağlı çoğunluğu Hıristiyan olan Sukeylebiye kentinde inşa edileceği ve Temmuz 2020’de tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

TEMMUZ AYINDA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Sputnik Türkçe’de yer alan habere göre şehir milisleri komutanı Nabil Abdullah, “Buraların kutsal topraklar olması, insanların ibadet etmesi ve hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Ayasofya Kilisesi’ni inşa etme fikri ortaya çıktı. Burada, bu kutsal topraklarda, biri Suriye ordusunun hayatını kaybeden kahramanlarına, ikincisi ise teröre karşı savaşmak için canlarını veren Rus askerlerine adanmış iki anıt olacak. Eylül 2020’de temeli atılan kilisenin inşaatını 17 Temmuz 2021’e kadar tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Yapı, Abdullah’ın bağışladığı arazi üzerine inşa ediliyor. Savaştan önce iş insanı olan Abdullah sahibi olduğu benzin istasyonu, oto yıkama ve birkaç küçük işletme saldırılar sonucu yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Sukeylebiye, Suriye’de Ortodoks Hıristiyanlığın ana merkezlerinden biri olması nedeniyle 2011 yılında başlayan çatışmalarla birlikte militanların başlıca hedeflerinden biri oldu. Yerel milisler, hükümet güçleriyle birlikte şehri savunarak birkaç yıl boyunca ellerinde tuttu.

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