Işıkçı Cemaati’nin hocası iddiaya yanıt verdi… İhlas Holding o kabri Yahudi işadamından mı aldı

Işıkçılar Cemaatinin hocalarından Osman Ünlü, İhlas Holding’in o kabri Yahudilerden satın aldığını doğruladı…

Işıkçılar Cemaatinin hocalarından Osman Ünlü, Türkiye gazetesindeki köşesinde, “Ehl-i sünnetin itikatta imamı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Osman Ünlü yazısında, itikat imamlarında İmâm-ı Mâtürîdî’nin mezarının İhlas Holding tarafından Yahudilerden satın alınarak yaptırıldığına dair bir soruyu yanıtladı.

Ünlü, İhlas Holding’in 1996 yılında, 30 bin dolara, Semerkant’ta kabrin bulunduğu yeri Yahudilerden satın aldığını doğruladı.

Ünlü şu ifadeleri kullandı:

“İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretleri fıkıh bilgilerini toplayarak, kısımlara, kollara ayırdığı ve usuller, metotlar koyduğu gibi, Resulullah efendimizin ve Eshab-ı kiramın bildirdiği itikat, iman bilgilerini de topladı ve yüzlerce talebesine bildirdi. Talebesinden, ilm-i kelâm yani iman bilgileri mütehassısları yetişti. Bunlardan imam-ı Muhammed Seybâni hazretlerinin yetiştirdiklerinden, Ebû Bekr-i Cürcânî meşhur oldu. Bunun talebesinden de, Ebû Nasr-ı İyâd, kelâm ilminde, Ebû Mensûr-i Mâtürîdî’yi yetiştirdi. Ebû Mensûr hazretleri, İmam-ı a’zamdan gelen kelam bilgilerini kitaplara yazdı. Yoldan sapmış olanlarla çarpışarak, Ehl-i sünnet itikadını kuvvetlendirdi. Her tarafa yaydı. Miladi 944 senesinde, Semerkant’ta vefat etti.

Kabrini, bir Yahudi Ruslardan satın alarak, eğlence yeri yapmıştı. İhlâs Holding şirketi, bu çirkin hâli görünce, miladi 1996 senesinde, burasını Yahudiden 30.000 dolara satın alarak kıymetli hâle getirmiştir. Bu büyük âlim ile Ebül-Hasen-i Eş’arî hazretlerine, Ehl-i sünnetin itikatta mezheb imamları denir.”

OdaTv