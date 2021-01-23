İran ile Ermenistan arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı

Ermenistan ile ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda bir mutabakat zaptı imzaladıktan sonra kameraların karşısına geçen Rezm Hüseyni, ‘İran’ın Ermenistan’a ihracatı yaklaşık 300 milyon dolar. Bu mutabakatın sağlanması ile ticaret hacmi daha da yükselecek’ ifadesini kullandı.

Ermenistan’ı Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerden biri olarak adlandıran Rezm Hüseyni, ‘Avrasya ile ticaret konusunda olumlu bir değerlendirmemiz var ve Cumhurbaşkanı Ruhani’nin talimatları doğrultusunda, Avrasya’ya katılım müzakereleri kalıcı olarak yapılmalıdır ve Ermenistan, bu birlikle ilişkilerimizin geliştirilmesine yardımcı olabilir’ diye belirtti.

Rezm Hüseyni ayrıca maden, gıda ve beyaz eşya alanlarını iki ülke iş adamlarının karşılıklı işbirliğini geliştirmeleri için uygun fırsatlar olarak nitelendirdi.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Karubian da yaptığı açıklamda, Ermenistan’ın geniş bir pazara sahip olduğuna işaret ederek, “Ülkemizin İranlı tüccarlara üçüncü ülkelere girmesini sağlamaya hazırız. Ayrıca iki ülke tüccarlarının ticaretini kolaylaştırması ve sorunlarının çözülmesi gerektiği kanısındayız’ dedi.

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