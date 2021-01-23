Ermenistan’ın Türkiye rahatsızlığı sürüyor! ‘Askeri tatbikatlar…’

Azerbaycan’ın işgalci Ermenistan kuvvetlerine yönelik Dağlık Karabağ’da elde ettiği zaferin masada da tescillenmesi, Ermenistan cephesinde huzursuzluğa neden olmaya devam ediyor. Türkiye’nin, sınır bölgesinde Azerbaycan ile ortak askeri tatbikat düzenleyeceğinin açıklamasının ardından gelişmeleri yorumlayan Ermenistan Dışişleri Sözcüsü, tatbikatlardan vazgeçilmeli yorumunda bulundu. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferi, Ermenistan’ı rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye’nin de desteğiyle işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı koyan ve bölgedeki meşru hakkını koruyan Azerbaycan’ın, Türkiye’yle gerçekleştireceği askeri tatbikatlar, Ermenistan hükümetini korkuttu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatları, Ermenistan’da yankı uyandırdı. SINIR TATBİKATI RAHATSIZ ETTİ Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte 1-12 Şubat tarihlerinde Kars’ta yapacağı askeri tatbikatlar, Dağlık Karabağ’da yaşadıkları yenilginin ardından hala toparlanamayan Ermenistan’da rahatsızlığa neden oldu. Türkiye-Azerbaycan arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere yapılacak askeri tatbikatlara ilişkin açıklama, Ermeni hükümet sözcüsünden geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, iki ülkenin Ermenistan sınırında yapacağı askeri tatbikatın “güvenlik tehdidi” yarattığını iddia etti. Tatbikatlardan vazgeçilmesinin, bölgede güveni tesis etmeye yönelik koşulların oluşturulmasına katkıda bulunacağını belirten Nagdalyan, yaptığı açıklamada, “Türkiye-Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında AGİT taahhütlerini ihlal eden askeri tatbikat, Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik barışçıl niyetleri olmadığını gösteriyor. Bize yönelik düşmanca eylemlere son verilmesi, bölgede güvenin tesis edilmesi için koşulları oluşturabilecek” ifadesini kullandı. Sabah Gazetesi