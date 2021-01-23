Doğu Kiliseleri ve Dini Referanslar Konseyi Biden’e Mesajında: Suriyelilerin Acılarını Artıran Amerikan Yaptırımlarının Kaldırılmasını Talep Etti – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

Doğu Kiliseleri ve Dini Referanslar Konseyi Biden’e Mesajında: Suriyelilerin Acılarını Artıran Amerikan Yaptırımlarının Kaldırılmasını Talep Etti

ŞAM – Doğu Kiliseleri Konseyi, Kilise başkanları ve Dini Yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden’ı özellikle Corona salgını ışığında Suriye halkına uygulanan tek taraflı zorlayıcı yaptırımları iptal etmeye çağırdı.

Konsey, kilise liderleri ve dini faaliyetlerin Biden’in başkanlığı teslim alması vesilesiyle Biden’a gönderdiği mesajda, Ortadoğu Kiliseler Konseyi, bölgede örneği görülmemiş bir insanlık felaketinin habercisi olan ve onurlu yaşam hakkını ihlalde insan haklarını ve insanlık onurunu savunmak için Suriye halkına uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması çağrısını yineledi.

Mesaj, özellikle Koronavirüs salgını ve bunun felakete yol açan yansımaları ile zor yaşam koşulları ve her geçen gün şiddetlenen ekonomik, sosyal ve sağlık krizleri ışığında Suriye halkının yıllardır maruz kaldığı ekonomik yaptırımların kaldırılması için acil eylem çağrısında bulunarak, bu konuda Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Alina Dohan’ın özellikle Corona salgını bağlamında, Suriye halkının yaşamına ilişkin tek taraflı zorlayıcı icraatların olumsuz etkisine ilişkin raporuna işaret etti.

Mesajda, Suriye’nin on yıl önce bölgenin gıda sepeti olduğu, ancak bugün savaş ve ABD’nin zorlayıcı tek taraflı icraatları nedeniyle Suriye halkının çok acı çektiğini hatırlatarak, Biden’ı yeni bir istikrarsızlık dalgasıyla Orta Doğu ve dünyayı tehdit eden insani krizin etkilerini hafifletmek için çalışmaya çağırdı.

Mektup, Washington’un özellikle Suriye’ye uygulanan adaletsiz yaptırımlar yoluyla halkı pahasına çıkarlarını gerçekleştirmeye yönelik tek taraflı icraatları kullanmayı bırakmaya çağırdı.

Mektup, Orta Doğu Kiliseler Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mişel Abs ve aralarında Gıbta sahiplerinin de bulunduğu Süryani Katolik Patriği İgnatius 3. Yunan, Rum Katolik Melkite Patriği Yusuf el Absi, Süryani Ortodoks Patriği İgnatius 2. Efram ile bazı dini, siyasi ve sosyal merciler tarafından imzalandı.

SANA