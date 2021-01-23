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Bartın’ın Tarihî Yerleri | Tarihî 12 Nokta

⁰MÖ 1200’lü yıllara kadar dayanan tarihiyle, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Bartın tarihi yerler listemiz sizlerle.

Gaska kavminden Hititlilere, Cenevizlilerden, Osmanlı Devleti’ne onlarca yönetimin yaşantısının izlerini taşıyan Bartın, doğal güzellikleriyle birleşen tarihi eserleriyle görenleri büyülüyor. Bir gününüzü ayırarak dahi kolayca keşfedebileceğiniz tarihi noktalar, Bartın listemizde yerini alıyor;

Bartın tarihi hakkında; 1991 senesinde il statüsüne kavuşan Bartın’ın tarihi, MÖ 1200’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Bartın’ın de içinde bulunda Partenya olarak anılan antik bölgede geçmişte birçok farkı medeniyet kurulmuştur. Şehir, Karadeniz’in kendisine has, sakin noktalarından biridir ve günümüzde de bu özelliğini korumaya devam etmektedir.

Bölgede başta Hitit, Frig, Kokonlar, Lidyalılar olmak üzere birçok medeniyet hakimiyet kurmuştur. Roma ve Bizanslıların ardından 11. yüzyıldan itibaren Selçuklularla birlikte bölgede Türk hakimiyeti başlamıştır. 14. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise şehir, Yıldırım Bayezid tarafından fethedilmiş ve Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir.

Bartın’ın en ünlüleri; Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü Bartın’ın en meşhur tarihi yerleri arasında bulunmaktadır. Bu nedenle Bartın’a geldiğinizde öncelikle bu iki tarihi yeri mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz.

Bartın gezi tavsiyesi; Bartın, her mevsim serin olduğu için Bartın’a gelirken mutlaka kalın bir şeyler de getirmeye özen gösterin. Bartın’a kadar gelmişken Bartın mutfağını mutlaka deneyimlemelisiniz. Burada Karadeniz’e has, daha önce denemediğiniz yiyecekler bulma ihtimaliniz çok yüksek. Bartın’a dair bütün önerilerimiz içinse Bartın gezi rehberi sayfamızı favorilerinize eklemenizi tavsiye ediyoruz.

Müzekart; Amasra Müzesi’ne giriş ücreti ödememek adına Müzekart edinebilirsiniz ancak şehirde bu kartı kullanacağınız başka bir tarihi yer bulunmuyor. Bu nedenle yakın zamanda Bartın dışında başka bir gezi planı yapmayacaksanız Müzekart’a ödeyeceğiniz ücret Amasra Müzesi’ne giriş ücretinden çok daha fazla olacağı için ekonomik olmayabilir.

İçindekiler

Kiliseler

1. Küçük Kilise

Burası neresi? Bartın gezi listemize Amasra’da yer alan tarihi Küçük Kilise ile başlıyoruz. Amasra Kalesi’nin bulunduğu alanda yer alan bu tatlı kilise, şehre gelenlerin mutlaka görmesi gereken noktaların başında geliyor. Üzerinde kitabesi yer almadığı için kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığı net olarak bilinmeyen kilisenin, mimari yapısı gereği Bizans Dönemi’nde yapılmış olabileceği düşünülüyor. Tarihi kaynaklarda da Bizanslıların oldukça değer verdiği şapellerden biri olan yapı, 15. yüzyılda mescide dönüştürülerek uzun yıllar daha ibadethane olarak kullanılmış.

Kesme moloz taş ve tuğladan inşa edilen etkileyici kilise, 1930 yılında ibadete kapatıldıktan sonra uzun yıllar boş bir şekilde kalmış. Amasra Müzesi’nin restore edildiği sırada Küçük Kilise de bazı onarımlardan geçmiş, 2002 yılında da Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılmaya başlanmış. İçerisinde bulunan fresklerin çoğu restore sürecinden önce çalınmış olsa da, kilisenin içerisinde İsa’nın yükselişinin resmedilişini görebileceğiniz freskler hala mevcut.

Neden gitmeliyim? Yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip olan yapı, Bartın’ın en eski mimari yapılarının başında gelmektedir. Bu nedenle görmenizi ve şanslıysanız açık bulabilirseniz de içini incelemenizi öneriyoruz.

Not: Kilise Kültür ve Sanat Evi olarak hizmet veriyor olsa da, çoğu zaman ziyarete kapalı olduğu için hangi gün ve saatlerde açık olduğu bilgisine ulaşamadık. Bu nedenle bölgeye yaptığınız tarihi gezi sırasında spontane bir tur yaparsanız ve şanslıysanız, ziyarete açık olduğu bir güne denk gelebilirsiniz.

Adres: Kaleiçi, Baruthane Sk. No:1, 74300 Amasra/Bartın

Kaleiçi, Baruthane Sk. No:1, 74300 Amasra/Bartın Ziyaret saatleri: Değişken

Değişken Giriş ücreti: Ücretsiz

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Köprüler

2. Kemere Köprüsü

Burası neresi? Bartın’ın Amasra ilçesinde yer alan şehrin simgelerinden tarihi Kereme Köprüsü, şehre hava katan en güzel noktalardan birisi. Amasra Sormagil Mahallesi ile Zindan Adası’nın arasında yer alan köprüyü ilk gördüğünüzde dahi atmosferinden etkileneceğinizi düşünüyoruz. Denizin ortasında yer alan ada ile karayı birleştiren yapı, Roma Dönemi’nde inşa edilmiş. Bizanslılar döneminde yani 8. ve 9. yüzyıllarda köprünün onarım gördüğü biliniyor. 5,89 metre genişliğe sahip olan köprünün yüksekliği ise 26,69 metredir. Eskiden teknelerin bakım ve imalatının yapıldığı alan olarak kullanılan köprünün alt tarafı, daha sonradan akıntının sağlanması için açılmış.

Romalılardan, Osmanlı’ya kadar pek çok yönetimin himayesine giren köprü, 2015 yılında akıntı nedeniyle çok fazla zarar gördüğü için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projesi kapsamında 2016 yılında restore edilmiş.

Neden gitmeliyim? Köprünün olduğu alana geldiğinizde Tavşan Adası’nın manzarasını ve gün batımını izleyebilir, harika fotoğraflar çekilerek unutulmaz anılar kaydedebilirsiniz.

Adres: Kum, Küçük Liman Cd., 74300 Amasra/Bartın

Kum, Küçük Liman Cd., 74300 Amasra/Bartın Ziyaret saatleri: Gün boyu

Gün boyu Giriş ücreti: Ücretsiz

Ücretsiz Yol tarifi al >

Anıtlar

3. Kuşkayası Yol Anıtı

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Burası neresi? Bartın ve Amasra yolu üzerinde yer alan oldukça etkileyici tarihi yerlerden biri olan Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra ilçe merkezine 4 km mesafede yer alıyor. Anıta ulaşmak için 150-200 basamaklı bir merdivenden çıkmanız gerekiyor. Eski yol olarak bilinen yolun üzerinde bulunan tarihi anıt, Roma Dönemi’nden günümüze ulaşan oldukça önemli miraslardan biri olarak kabul ediliyor. Tarihi kaynaklara göre dönemin Roma İmparatoru Tiberius Germanicus’un adına Gaius Julius Aguilla tarafından MS 41-54 yıllarında yaptırılan anıt, dev kayalara oyularak figürlerin işlenmesiyle yapılmış. Anıtın, Roma askerlerinin savaş ve sefer sırasında dinlenecekleri yeri işaretlemek için yapıldığı tahmin edilmektedir.

Neden gitmeliyim? İki ayrı kitabenin bulunduğu anıtta, etkileyici başsız insan figürleri ve binlerce yıldır işlemelerde yer alan hakimiyetin simgesi kartal figürleri yer alıyor. Antik yolu kullananlar için yapılan bir nevi dinlenme tesisi işlevi gören anıt yola gidebilmek için, Bartın’dan Taşköprü Mevkii yönünde gitmeniz gerekiyor. Tabelalarla kolaylıkla ulaşabileceğiniz Kuşkayası, keyifli bir keşif turu için de oldukça ideal. Yol boyunca Amasra’ya dair muhteşem panoramik manzaraları keşfe şansına sahip olmak da yolu ve anıtı cazip kılan detaylar arasında bulunuyor.

Adres: Kum, Zübeyde Hanım Cd. No:3, 74300 Gömü/Amasra/Bartın

Kum, Zübeyde Hanım Cd. No:3, 74300 Gömü/Amasra/Bartın Ziyaret saatleri: Gün boyu

Gün boyu Giriş ücreti: Ücretsiz

Ücretsiz Yol tarifi al >

Kaleler

4. Amasra Kalesi

Burası neresi? Bir şehrin tarihi dokusunu en net hissedebileceğiniz simgesel yapılardan olan Amasra Kalesi, Bizans Dönemi’nden günümüze kadar ulaşabilmiş oldukça değerli bir miras. Amasra’nın ilçe merkezinde yer alan tarihi kale, içerisinde Küçük Kilise’den, Fatih Cami’sine diğer önemli eserlere de ev sahipliği yapıyor. Yapım tarihi net olarak bilinmeyen kale, Bizanslıların kullanımı dışında, Cenevizliler ve Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır.

14. ve 15. yüzyıllarda kalede önemli onarımlar gerçekleştirilmiştir. Kalenin doğu kısmındaki surların uzunluğu 65 metredir. 8 burca sahip güney burcu ise 300 metre uzunluğa sahiptir. Etkileyici bir yapı olan Amasra Kalesi için Fatih “dünyanın gözü” benzetmesi yapmıştır.

Neden gitmeliyim? Uzun yıllar pek çok ekleme yapılan kale, iki ayrı bölümden oluşuyor. Kaleyi gezmeye geldiğinizde Zindan Kalesi ve Sormagir Kalesi bölümünü kolaylıkla görebilirsiniz. Kale, sahip Ceneviz Ticaret Yolu’nun önemli bir parçası olması nedeniyle 2013 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmiştir. Kalenin bulunduğu alanda vakit geçirebileceğiniz pek çok işletme de yer aldığından keyifli bir yemek yiyip, manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Adres : Kaleiçi, Kemere Sk. No:4, 74300 Amasra/Bartın

: Kaleiçi, Kemere Sk. No:4, 74300 Amasra/Bartın Ziyaret saatleri : Gün boyu

: Gün boyu Giriş ücreti : Ücretsiz

: Ücretsiz Yol tarifi al >

5. Güzelcehisar Kalesi

Burası neresi? Bartın’ın Güzelcehisar Köyü sınırları içerisinde yer alan tarihi kale, Bartın Nehri’ne oldukça yakın bir yerleşimin içinde bulunuyor. Aracınızla belli bir noktaya kadar gittikten sonra, köyün camisi olan Güzelcehisar Camii’nden sonra aracınızı park ederek 1,5 km kadar bir yolu yürümeniz gerekiyor. Oldukça keyifli bir yürüyüş sonrasında ulaşabileceğiniz kale, Cenevizliler Dönemi’nden şehre kalmış bir yapı.

Neden gitmeliyim? Antik Kromna Kenti’nin bulunduğu köyde, gözetleme alanı olarak da kullanıldığı söylenen kale, 1900’lü yıllara kadar sağlam bir yapı olarak dursa da, günümüzde ne yazık ki çok az bir kısmı ayakta kalabilmiş. Bu nedenle kaleyi ziyaret etmeyi düşünüyorsanız kale kalıntılarından ziyade etkileyici manzarası için buraya gideceğiniz peşinen bilmenizde fayda var.

Not: Kalenin olduğu alana çıkabilmeniz için oldukça dik ve yüksek bir tepeye ulaşmanız gerekiyor. Çıkış yolun tehlikeli olduğu için dikkatli olmanızda fayda var. Ancak tepeye ulaştığınızda göreceğiniz şehir manzarasının buna değeceğini göreceksiniz.

Adres: 74110 Arıönü/Bartın Merkez/Bartın

74110 Arıönü/Bartın Merkez/Bartın Ziyaret saatleri: Gün boyu

Gün boyu Giriş ücreti: Ücretsiz

Ücretsiz Yol tarifi al >

Antik Kentler, Tarihi Yürüyüş Alanları

6. Amasra Antik Tiyatro

Görsel Kaynak: aa.com.tr

Burası neresi? Her şehrin kendine has tarihi değerlerinin bulunduğu ülkemizde, dikkatleri en çok çeken yapıların başında hiç şüphesiz ki antik tiyatrolar yer alıyor. Amasra ilçesinde yer alan antik tiyatro, Roma Dönemi’nde inşa edilmiş. Bartın’a gelenlerin çıktığı tarih turunda mutlaka uğradığı noktalardan biri olan tiyatro, Aya Yorgi tepesi olarak bilinen tepenin üzerinde yer alıyor. Tarihi verilere göre 5 bin yıllık tarihe sahip olan antik kent, MÖ 12. yüzyılda, Fenikelilerin yaşam alanı olarak kullanılmış. Arkaik dönemden, Osmanlılara kadar pek çok medeniyetin barındığı antik alanda, tarihi surlardan tiyatroya kadar bir çok tarihi eser yer alıyor.

Neden gitmeliyim? Günümüzde kazı çalışmalarının halen devam ettiği antik tepe içerisinde yer alan tiyatro, 5 bin kişilik kapasiteye sahip bir eser. Tiyatronun çoğu bölümü halen ayakta ancak ne yazık ki sahne kısmı yıkılmış durumda. Osmanlı’nın son dönemlerinde mezarlık olarak kullanılmaya başlansa da, alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının antik kent ve tiyatronun değerini ortaya çıkaracağını düşünüyoruz.

Adres : Zübeyde Hanım Caddesi, Amasra, Bartın

: Zübeyde Hanım Caddesi, Amasra, Bartın Yol tarifi al >

Hanlar

7. Taşhan

Görsel Kaynak: tripadvisor.com.tr

Burası neresi? Bartın’da yer alan hem tarihi hem de kültürel olarak oldukça zevkli bir etkinlik gerçekleştirebileceğiniz yerlerden biri de, Bartın’ın şehir merkezinde yer alan tarihi Taşhan. Bartın’ın önde gelenlerinden Taşhan Hacı Ali Bey’in şehre gelen misafirlerini ağırlamak için 1800’lerin başında yaptırdığı han, oldukça etkileyici etnik bir havaya sahip. Üst katında odalar ve alt katında depoların yer aldığı tarihi han, uzun yıllar bu amaçla kullanılmış.

Neden gitmeliyim? Hanın yedinci kuşağından olan Osman Tuna’nın girişimiyle restore edilen han, dünyanın çeşitli kahve çekirdeklerinin bulunduğu, ismini avluda yer alan asırlık ıhlamur ağacından alan kafeye sahip. Oldukça keyifli olan hanın kemerli terasında güzel bir kahve içebilir, ya da sevdiklerinizle yemek yiyebilirsiniz.

Adres: Kırtepe, Hükümet Cd., 74100 Bartın Merkez/Bartın

Kırtepe, Hükümet Cd., 74100 Bartın Merkez/Bartın Telefon: (0378) 227 06 85

(0378) 227 06 85 Ziyaret saatleri: Her gün 08.00-23.30

Her gün 08.00-23.30 Giriş ücreti: Ücretsiz

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Mimari Yapılar

8. Cenova Şatosu

Görsel Kaynak: Altar Boran

Burası neresi? Amasra Kalesi’nin alanı içerisinde yer alan Cenova Şatosu, Cenovalıların şehirde hüküm sürdüğü dönemde, Cenova Ailesi tarafından inşa edilmiş. İç Kale adıyla da bilinen şato, iki girişe sahip bir saray desek yanlış olmaz. Cenovalıların armalarının da yer aldığı şatoya, merkezde yer alan Büyük Liman koyunun olduğu alandan çıkarak ulaşabilirsiniz. Şato günümüzde oldukça yıpranmış bir halde olsa da gene de görülmeye değer olduğunu düşünüyoruz.

Adres : Kaleiçi, 74300 Amasra/Bartın

: Kaleiçi, 74300 Amasra/Bartın Ziyaret saatleri : Gün boyu ziyaret edilebilir

: Gün boyu ziyaret edilebilir Giriş ücreti : Ücretsiz

: Ücretsiz Yol tarifi al >

9. Edhem Ağa Konağı

Burası neresi? Bartın’ın Amasra ilçesinde yer alan tarihi konak, şehrin simge konakların biri olarak biliniyor. Amasra’nın Küçük Liman bölgesinde yer alan yapı, kadınlar pazarının hemen yanı başında yani merkezde yer alıyor. Yeşilçam’ın meşhur filmlerinden Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın rol aldığı “Gönderilmemiş Mektuplar” filminin de çekildiği konak, şehrin ilk madencilerinden Edhem Ağa’nın isteği üzerine 1890’da inşa edilmiş. Özel olarak mimarlar tarafından yapılan ve ince işçilikle inşa edilen konak, Edhem Ağa’nın ailesinin kullanması için yaptırılmış.

Neden gitmeliyim? Uzun yıllardır ve halen ev olarak kullanıldığı için konağın içine girme imkanı bulunmuyor. Ancak konağı dışardan incelemek bile insana keyif veriyor.

Adres : Kum, 74300 Amasra/Bartın

: Kum, 74300 Amasra/Bartın Ziyaret saatleri : Özel mülk olmasından dolayı ziyarete kapalı.

: Özel mülk olmasından dolayı ziyarete kapalı. Yol tarifi al >

10. Direkli Kaya

Burası neresi? Amasra’nın tarihi yerleri içinde önemli bir yere sahip olan Direkli Kaya, Antik Liman Bölgesi olarak bilinen Küçük Liman Plajı’nda bulunmaktadır. Kayanın bulunduğu nokta geçmişte liman olarak kullanılmıştır. Kaya, 7 metre yüksekliğe sahiptir. Direkli Kaya’nın bulunduğu noktada Kraliçe Amastris’e ait antik bir havuzun olduğuna inanılmaktadır.

Neden gitmeliyim? Direkli Kaya’nın tarihi dokusu her ne kadar bozulmuş olsa da geldiğiniz de tarihi havayı hala hissedebiliyor olmak burayı turistler için cazip bir ziyaret noktası haline getirmektedir ve “Bartın’ın tarihi yerleri nelerdir?” sorusuna verilebilecek cevaplar arasında bulunmaktadır.

Adres : Amasra, Bartın

: Amasra, Bartın Ziyaret saatleri : 24 saat ziyaret edilebilir.

: 24 saat ziyaret edilebilir. Giriş ücreti : Ücretsiz

: Ücretsiz Yol tarifi al >

Camiler

11. Fatih Cami

Burası neresi? Bartın’da bulunan eski yapılardan biri olan Fatih Cami, şehrin tarihi geçmişini hissetmek isteyenler için oldukça önemli bir eser. Amasra Kalesi’nin içindeki alanda yer alan cami, 9. yüzyılda kilise olarak inşa edilmiş. Uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460 yılında camiye dönüştürülmüş. 1887 senesinde beşik tonozlu bir şekilde inşa edilmiş çatının risk taşımaya başlaması nedeniyle yıkılarak yerine ahşap malzemeden daha dayanıklı bir çatı yapılmıştır.

Camideki hutbeler, fethin ardından kılıç çekilerek okunmaya başlanmıştır ve bu gelenek günümüzde de devam ettirilmektedir. Geleneğin başlangıcı ise Hz. Muhammed (SAV) zamanında Mekke’de cuma hutbelerinin kılıç çekilerek okunmasına dayanmaktadır.

Neden gitmeliyim? Bizans taş işçiliği ile döşenen tarihi yapı, zamanla yapılan eklemeler nedeniyle orijinal halinden farklı bir görüntüye büyünmüş olsa da, Bartın geziniz sırasında kaleyi gezerken mutlaka görmeniz gereken bir eser. Cuma namazı esnasında camiyi ziyaret ederseniz kılıç çekerek okunan cuma hutbesine şahitlik ederek etkileyici bir manevi deneyime sahip olabilirsiniz.

Adres : Kaleiçi, Kemere Sk. No:1, 74300 Amasra/Bartın

: Kaleiçi, Kemere Sk. No:1, 74300 Amasra/Bartın Ziyaret saatleri : Gün boyu ziyaret edilebilir.

: Gün boyu ziyaret edilebilir. Giriş ücreti : Ücretsiz

: Ücretsiz Yol tarifi al >

Çarşılar

12. Tarihi Çekiciler Çarşısı

Burası neresi? Amasra’ya gelip de Çekiciler Çarşısı’na uğramamak elbette olmaz. Başta geçmişi 17. yüzyıla dayanan ağaç oymacılığı olmak üzere birçok zanaat dalına ait ürünleri ve çeşitli hediyelik eşyayı bulabileceğiniz, esnafı oldukça saygılı bu çarşı, Batın’ın tarihi çarşılarından yalnızca biri.

Neden gitmeliyim? Hediyelik ya da hatıra eşya almak için ziyaret edebileceğiniz çarşıların başında geldiğinden Tarihi Çekiciler Çarşısı’na zaman ayırmanız gerektiğini düşünüyoruz.

Adres: Kaleiçi, Çekiciler Sk., 74300 Amasra/Bartın

Kaleiçi, Çekiciler Sk., 74300 Amasra/Bartın Ziyaret saatleri: 08.00-24.00

08.00-24.00 Giriş ücreti: Ücretsiz

Ücretsiz Yol tarifi al >

Türbeler

13. Ebu Derda Türbesi

Görsel Kaynak: bartin.bel.tr

Burası neresi? Bartın’ın merkezinde yer alan Ebu Derda Türbesi, Hz. Peygamberin sancaktarı olarak bilinen Ebu Derda’nın mezarının bulunduğu türbe, şehir dışından da ziyaretçileri ağırlıyor. manevi gezi noktalarını ziyaret etmeyi sevenlerdenseniz, Bartın’a geldiğinizde Ebu Derda Türbesi’ni de ziyaret edebilirsiniz. Türbeye gitmek isterseniz, merkezde yer alan Tuna Mahallesi’ne gitmeniz gerekiyor.

Adres: Tuna, Türbe Yolu Cd. No:4, 74100 Bartın Merkez/Bartın

Tuna, Türbe Yolu Cd. No:4, 74100 Bartın Merkez/Bartın Ziyaret saatleri: Gün boyu

Gün boyu Giriş ücreti: Ücretsiz

Ücretsiz Yol tarifi al >

Müzeler

14. Bartın Kent Müzesi

Burası neresi? 27 Ocak 2018 senesinde ziyarete açılan Bartın Kent Müzesi, Türkiye’de daha başka hiçbir yerde bulunmayan para ve sikke örnekleri incelenebilmektedir. Müzede sergilenen ve Ahmet Güldür tarafından İslam sanat dünyasına kazandırılan “dünyanın en büyük Yasin-i Şerifi” de müze içinde sergilenen eserler arasında bulunmaktadır. Müze, konum itibariyle Bartın’ın merkezinde yer almaktadır.

Neden gitmeliyim? Bir “müzeler şehri” yapılması amaçlanan Bartın’ın şu anda ziyaret edilebilecek en önemli müzelerinden biri olması nedeniyle bu müzeyi, Bartın’ın gezilecek yerleri listenize dahil etmenizi öneriyoruz.

Adres: Kırtepe, Hükümet Cd. No: 14, 74100 Bartın Merkez/Bartın

Kırtepe, Hükümet Cd. No: 14, 74100 Bartın Merkez/Bartın Telefon: (0378) 227 10 99

(0378) 227 10 99 Ziyaret Saatleri: 09.30-18.00, Pazartesi günleri kapalı.

09.30-18.00, Pazartesi günleri kapalı. Giriş ücreti: 2₺. (Ücret girişte turnikeye atılıyor)

2₺. (Ücret girişte turnikeye atılıyor) Yol tarifi al >

15. Amasra Müzesi

Burası neresi? Listemizde sırada, şehirde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen tarihi eserlerin yer aldığı Amasra Müzesi yer alıyor. Bartın’ın tek müzesi olan Amasra Müzesi 1982 senesinden beri hizmet veriyor. Antik yerleşim merkezlerinin civarında olan yerde tarihi kalıntılar sık sık keşfediliyor. Burada bulunan eserlerin burada sergilenmesi kararlaştırılınca Amasra Müzesi projesi hayata geçirilmiş.

Dört salondan meydana gelen müze arkeolojik ve etnografik eserler olarak iki kategoriye ayrılıyor. Arkeolojik eser salonunda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden kalan pişmiş kil, koku şişeleri, değerli süs eşyaları, bronz heykelcikler, haçlar, yakın dövüş silahları ve madeni paralar sergileniyor. Etnografik eserler salonunda ise Osmanlı dönemine ait giysiler, süs eşyaları, örtüler, halılar, duvar saatleri, seramikler, yüzükler gösteriliyor. Ayrıca 1852 tarihli Akdeniz haritası ve bahçe kısmında taş eserler var.

Neden gitmeliyim? 3000 senelik köklü bir geçmişe sahip olan Bartın’ın Amasra ilçesindeki ilk ve tek müze olması, burayı Bartın’da görülmesi gereken yerler arasında önemli bir yapmaktadır. Müzedeki Osmanlı ve Bizans eserleri ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir. Müzede bulunan Atatürk’ün ıslak imza ile imzaladığı bir belge de ziyaretçiler tarafından heyecanla karşılanmaktadır.

Adres: Kum, Çamlık Sok. No:4, 74300 Amasra/Bartın

Kum, Çamlık Sok. No:4, 74300 Amasra/Bartın Telefon: (0378) 315 10 06

(0378) 315 10 06 Ziyaret Saatleri: 08:00-17:00 (Yazın Kasım ayına kadar açık)

08:00-17:00 (Yazın Kasım ayına kadar açık) Giriş Ücreti: 10₺. Müzekart geçerli.

10₺. Müzekart geçerli. Yol tarifi al >

16. Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi

Burası neresi? 29 Nisan 2008 tarihinde açılan müze, Bartın’ın eski belediye başkanlarından Kemal Samancıoğlu’nun ölümünden önce yaşadığı evde ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Binanın müze yapılma kararı 2004 senesinde alınmış ve 4 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından ziyaretçi kabul edecek duruma gelmiştir. Müzeye ismini veren Kemal Samancıoğlu 1929-1973 yılları arasında çeşitli dönemlerde toplamda 24 sene belediye başkanlığı görevini yürütmüştür.

Neden gitmeliyim? 3 kattan oluşan Keman Samancıoğlu Etnografya Müzesi içinde çok çeşitli etnografik nesneler incelenebilmektedir. Müzede aynı zamanda Kemal Samancıoğlu’na ait şahsi eşyalar da sergilenmektedir. Binadaki eser sayısının toplamda 700’ün üzerinde olduğu belirtilmektedir.

Adres: Orta, Kemal Samancıoğlu Sk. No:20, 74100 Bartın Merkez/Bartın

Orta, Kemal Samancıoğlu Sk. No:20, 74100 Bartın Merkez/Bartın Telefon: (0378) 227 45 50

(0378) 227 45 50 Ziyaret saatleri: 08.00-16.00, Pazartesi günleri kapalı.

08.00-16.00, Pazartesi günleri kapalı. Giriş ücreti: Ücretsiz

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