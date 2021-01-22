PATRİKLİĞİMİZİN MENTEE – MENTOR PROJESİ ÜYELERİ ANKARA’DA

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürleri’nden Hasan Doğan’ın ev sahipliğinde, 22 Ocak 2021, Cuma, saat 13:30’da, Ermeni, Rum, Süryani ve Musevi cemaatlerinden gençler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldiler. Toplantıya, Türkiye Ermenileri Patrikliği adına, Patriklik “Mentee-Mentor” projesi üyesi 14 genç, proje koordinatörlerinden Öğr.Gör.Meri Taksi Deveciyan ve Araş.Gör.Aras Yolusever önderliğinde katıldılar.

Toplantının başında, katılımcılar öncelikle kendilerini tanıttılar ve temsil ettikleri cemaatler hakkında kısaca konuştular. Görüşme esnasında, azınlıkların geleceğe daha umutlu baktıkları belirtilirken, bu toplantı bu inancın bir göstergesiydi. Çeşitli azınlık cemaatlerinin, ülkenin kültürel mozaiğinin birer parçaları olduğu belirtilirken, gençler, ülkenin vatandaşları olarak ülkenin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirttiler. Bununla birlikte, gençlerin ortak paydada buluşması ve yeni projeler üretilmesi gerektiğine değinildi.

Sayın Doğan, bu vesileyle iletişimin önemine vurgu yaptı ve ülkenin gelişimi için gençliğin önemine değindi. Bu vesileyle, benzer buluşmaların tekrarlanmasının, farklı cemaat üyesi gençlerin birbirlerini daha iyi tanımaları için fırsat olacağını söyledi. Toplantının en önemli yanı ise, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, üniversite eğitimi alan gençlerin bir araya gelmesiydi. Toplantı sonunda, tüm gençler, misafirperverlik için teşekkür ettiler.

Saat 15:45’de sonlanan toplantının ardından, gençler İstanbul’a döndüler.

Toplantıya katılan gençler: Nora Bağam, Norda Lazoğlu, Jbid Luys Gezer, Şila Pakyüz, Yeraz Çağlayan, Janin Azizof, Lidya Çulci, Aris Dikran Nışan, Aksel Pulaş, Ayk Gezer, Rudi Ekser, Burak Tanışman, Ümit Taşköprü ve Sevag Uluk.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/