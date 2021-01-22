Patrik II. Afram, Dünyanın Dört Yanından Bir Dizi Kilise Pontiffi ve Siyasi Aktör Biden’e Gönderdikleri Mektupla Suriye’ye Uygulanan Tek Tarafli Zorlayıcı Yaptırımları Kaldırmaya Çağırdı

ŞAM – Antakya ve Tüm Doğu Süryani Ortodoks Patriği II. Mar İgnatius Afram, ABD Başkanı Joe Biden’den Suriye halkının geçim kaynaklarını hedef alan ve Koronavirüs salgını ışığında acılarını şiddetlendiren tek taraflı zorlayıcı önlemleri kaldırmaya çağırdı.

Patrik Afram’ın ve dünyanın dört bir yanından bir dizi kilise pontiffi ve siyasi aktörün başkanlığı devralması vesilesiyle Biden’e gönderdiği bir mesajda: Korona salgınının patlak vermesi ve zor koşullara tesadüf etmesi ve bu yasadışı önlemlerin özellikle sağlık sektörü ve bakım sistemi üzerinde bıraktığı yansımalar ışığında, bu önlemlerin derhal kaldırılması acil bir mesele haline geldiğini kaydedilmektedir.

Mektup, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Alena Douhan’ın, Suriyelilerin sağlık ve insani yardıma erişimlerini engelleyerek, özellikle korona salgını nedeniyle Suriyelilerin içinde yaşadıkları sert koşulların nedeni olduğu yönündeki zorlayıcı önlemlerin tespitlerini yineledi.

Mektupta, bu sonuçların insani yardım kuruluşları ve insan hakları örgütleri arasında sivillere yönelik bu tür yasadışı “cezalandırıcı” önlemlerin Suriye halkının çektiği acıyı “benzeri görülmemiş” bir şekilde şiddetlendirdiğine dair artan bir mutabakatı yansıttığına işaret edildi.

Mektupta Washington’a, birçok kişinin yerinden edilme nedenleri arasında yer alan, özellikle Suriye’ye uygulanan adaletsiz yaptırımlar yoluyla, çıkarlarını halkın pahasına elde etmek için bu tek taraflı önlemleri kullanmayı bırakması çağrısında bulunuldu.

P.M.

SANA