Blinken: “ABD, Azerbaycan’a verilen askeri desteği yeniden gözden geçirecek”

ABD Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Biden hükümetinin, ABD tarafından Azerbyacan’a verilen askeri desteği yeniden gözden geçireceğini duyurdu.

ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez’in sorularını yazılı olarak cevaplayan Blinken, “Dağlık Karabağ’da son savaş operasyonlarının ışığında Biden hükümeti, Azerbaycan’a güvenlik alanında sunmakta olduğumuz desteği yeniden gözden geçirecek” ifadelerini kullandı.

Bu makamda seçilmesi durumda Kongre ve Savunma Bakanı ile çalışarak Ermenistan ve bölge güvenliğini sağlayabilecek yardım miktarını seçeceğini söyleyen Blinken, “Devlet Başkanımız, ABD’nin, Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışarak, çatışmanın kalıcı oalrak çözlmesine yönelik diplomasi çabaları yönetmesi gerektiğini söyledi.

Seçilirsem, Dağlık Karabağ’ın güvenliğini sağlayacak ve yeni savaşın ortaya çıkmayacağını garanti edecek kalıcı bir çözüm bulmak için ABD’nin katılımına yeni hız kazandıracağım. Yani hem Minsk Grubu kapsamındaki çalışmalarımızı aktifleştireceğiz, hem üçüncü tarafların herhangi bir yeni müdahalesini engellemek üzere ek diplomasi çalışmaları sürdüreceğiz,” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI