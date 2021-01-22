Biden’ın yardımcısına dikkat

Belki merak edersiniz, bu “Kamala” ne demektir diye… Halit Kakınç Kamala Harris, ABD’nin ilk siyahî başkan yardımcısı oldu.

Kamala Harris kim? Kaç yaşında? Türkiye’ye nasıl bakıyor? Yakında ABD’ye başkan olabilir mi?

Bu sorulara cevap vermeye çalışalım. Ve peşinen söyleyeyim, bu kadınla epey bir uğraşmak zorunda kalacağız.

55 yaşındaki Harris, Jamaika ve Hindistan kökenli bir ailenin çocuğu.

Geçtiğimiz yıl 1915 olaylarının ABD tarafından Ermeni Soykırımı olarak tanınmasını isteyen önergeyi Senato’ya sunan isimler arasında yer aldı.

Harris, 2019’da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu’na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi. Senato’da yapılan oylamada kabul edilen tasarı, Trump’tan geri dönmüştü.

Bu konuda şöyle konuşmuştu Harris:

“İnsanlık tarihinin en karanlık zamanlarından biri olan Ermeni Soykırımı’nın uygun bir şekilde tanınması için Ermeni toplumunun yanında olacağım.”

Sosyal medyada “Ermeni Soykırımı’nın başlangıcının 104. yıldönümü. 1915-1923 yılları arasında öldürülen 1.5 milyon Ermeni’yi unutamayız” diye yazdı.

Başka bir açıklamasında “İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Ermeni Soykırımı’nı tanıyarak hayatını kaybedenleri onurlandırıyor ve insan haklarını koruma kararlılığımızı teyit ediyoruz” ifadesini kullandı.

2003 yılında San Francisco için bölge savcısı – başsavcı – oldu. BEYAZ SARAY ÖZLEMİ Eşcinsel evlilik ve idam cezası gibi konularda saldırılarla karşı karşıya kaldı ve “Kamala Bir Polistir” kampanyası nakarat haline geldi.

Ve çok kritik bir makama geldi şimdi. Biden’ın deyimiyle “İlk günden başkan olmaya hazır” Biden 77 yaşında olduğu için, ayrı bir önem taşıyor bu durum.

İlk 4 yıl içinde Biden vefat eder veya görevini yapma kapasitesini yitirirse, Kamala Harris, ABD başkanlığına soyunacak. Ya da Biden’ın ikinci kez aday olma planı olmadığı için, otomatikman aday olacak.

Trump, Kamala’ya nasıl ve nereden saldıracağını bilemedi. “Solcu, sosyalistten beter, bizi Venezuela’dan beter yapacak” saldırısını… “Amerika’da doğmadı Başkan olamaz” ithamını denedi. Anne ve babasının daimî oturma izinleri olmadığı için anayasaya göre başkan yardımcısı olamayacağını iddia etti. Trump, Kamala Harris için “canavar” ve “komünist” de dedi.

Fox Business’tan Maria Bartiromo’yla yaptığı röportajda Kaliforniya senatörünü “itici” diye nitelendirdi.

Fox News’le telefondan röportajında, Harris’i “canavar” diye tanımladı.

Harris’in geçmişinde “Benim Albatrosum” dediği San Francisco Belediye Başkanı Willie Brown ile yaşadığı aşk hayatını… Evli olan Brown’ın Harris’in kariyerinde etkili tayinler yaptığını kullanmayı ise akıl edemedi. VOGUE, TENİNİ BEYAZLATTI ABD’nin ünlü moda dergisi Vogue’un, Kamala Harris’i kapağına taşırken fotoğrafında ten rengiyle oynaması tepkilere yol açtı. Irkçılık tartışmalarını gündeme getirdi.

Vogue, ABD medyasından New York Post’a yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti.

Vogue’un sözcüsü, Kamala Harris’in fotoğraflarında herhangi bir oynama olup olmadığına dair açıklama yapmadı. Ancak e-postayla gönderilen mesajda, “Harris’in Tyler Mitchell’in çektiği görüntüleri beğendiği ve otantik görüntüleri tercih ettiği” söylendi.

Her ne hâl ise…

Belki merak edersiniz, bu “Kamala” ne demektir diye…

Sanskritçe “Lotus Çiçeği” anlamına gelir.

İşin kötüsü, bu çiçek bataklıklarda ve çamurlu alanlarda yetişir doğada. OdaTv