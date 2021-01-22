Azerbaycan savaş suçlusu

Naira Zohrabyan AKPM oturumunda Ermeni savaş esirlerinin derhal geri dönüşü hakkında konuştu

Müreffeh Ermenistan parlamento grubunun bir üyesi olan Naira Zohrabyan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komitesi’nde Ermeni savaş esirlerinin derhal geri dönüşü hakkında konuştu.

Bugün AKPM Göç ve Mülteciler Komitesi’nin oturumunda, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki insani kriz meselesinin tartışıldığı ve yakında AKPM raporu haline geleceği belirtilmelidir.

Raporun yazarı Ermenistan ve Azerbaycan’da bulunarak, Ermeni tarafının önerisiyle Artsakh’a da gitmeye çalışacak.

Zohrabyan, görüşme sırasında Azeri delegesinin, raportörün Artsakh’a gitmek için Azerbaycan makamlarından izin alması gerektiğini birkaç kez vurguladığını bildirdi.

“Rapor sadece savaşın insani yönüne odaklanacağından, acil olduğunu düşündüğüm iki önemli konudan bahsettim.

Birincisi, savaşın bitiminden hemen sonra Ermeni tarafına geri döndürülmesi gereken savaş esirleri meselesidir ki şimdiye kadar yapılmamıştır ve Azerbaycan, Ermeni savaş esirleri ve rehin alınan sivil kişileri teslim etmeyi reddederek, onları sabotajcılar olarak göstermektedir ve bu yaklaşım, tüm uluslararası yasal düzenlemelerin önemli bir ihlalidir.

Ele aldığım ikinci konu ise, bu savaşın diğer bir insani sonucu olan, yerleşim yerlerini ve evlerini kaybeden Artsakh’tan yerinden edilmiş Artsakhlılar meselesidir ve uluslararası toplumun dikkatinin merkezinde olması gerekir”,- diye yazmaktadır Zohrabyan.

Milletvekiline göre, Azerbaycan ve Türkiye delegeleri, başlattıkları savaşın doğasını ve içeriğini bir kez daha çarpıtmaya ve bunu 90’lı yıllarda Ermenilerin başlattığı bir soykırımın devamı olarak sunmaya çalışmaktadır.

Zohrabyan, konuşmasında bu tür açıklamaların tüm saçmalığına dikkat çekerek, Türkiye ve Azerbaycan’ın savaş suçlusu olduğu konusunda uluslararası hukuk önünde hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu