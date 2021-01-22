ABD-Ermenistan görüşmeleri

ABD, Dağlık Karabağ sorununa uzun vadeli bir siyasi çözüm bulmak için çalışacak

20 Ocak’ta, Ermenistan Millet Meclisi Savunma ve Güvenlik Daimi Komitesi Başkanı Andranik Koçaryan, ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynn Tracy’nin başkanlık ettiği, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Scott Maxwell ve Siyasi ve Ekonomik İşler Sorumlusu Kim Zappel’in de bulunduğu heyetle bir araya geldi.

Ermenistan Milli Meclisi’nin bu konuda verdiği bilgiye göre:

Savaşın bir sonucu olarak öncelikli konulara değinen Andranik Koçaryan, tutsak değişimi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, savaş esirleri meselesinin, olası tüm kanalların kullanılarak çözülmesi gereken önemli bir insani mesele olduğunu vurguladı.

Azerbaycan’ın Ortadoğu’dan terörist ve paralı askerlerin savaşa dâhil etmesi hakkında da konuşan Koçaryan.

“Suriye ve diğer Orta Doğu ülkelerinden paralı askerlerin savaşa karıştığı inkâr edilemez ve bu gerçek, hem Fransa hem de Rusya Federasyonu olmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinin özel servisleri tarafından onaylandı.

Aslında bu savaşta Savunma Ordusu Azerbaycan, Türkiye, teröristler ve nihayet İsrail silahlarına karşı savaştı”,- dedi Andranik Koçaryan.

“AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak ABD, Dağlık Karabağ sorununa kalıcı bir siyasi çözüm bulmak için çalışacak.

Bu yolda, farklı seviyelerde bir diyaloga ulaşmaya çalışmalıyız”,- dedi Lynn Tracy.

Komisyon başkanı, bölgedeki güvenliğin teminatının Dağlık Karabağ’ın statüsünün netleşmesi olabileceğini ve şu anda bu yönde çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Toplantı sonunda ekonomik ilişkilerin güvenliğinin sağlanması, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinde reform yapmaya yönelik yasal girişimlerin yanı sıra büyükelçiliğin desteğiyle ast subaylara yönelik kurumsal eğitim fırsatları ele alındı.

Ermenistan Kamu Radyosu