Zarif, Aliyev ile görüşecek

İran’ın Bakü Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Zairif Bakü ziyaretinde Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı Ceyhum Bayramov, Başbakan yardımcısı Şahin Mustafayev Başbakan yardımcısı ile görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin çeşitli boyutları ve bölgesel konularda görüşecektir.

Görüşmelerde Karabağ’ın kurtarılması sonrası İranlı firmaların Karabağ’ın yeniden imarındaki katılımı hususunda da görüşmeler yapılacaktır.

İran-Azerbaycan ve Rusya’nın Kuzey-Güney Uluslararası Koridorun tamamlanması yönünde işbirliği ve bu transit yolun kapasitelerinin daha fazla kullanılması Zarif’in görüşmelerinin diğer eksenini oluşturmaktadır.

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2012

IRNA