“Yaklaşık 1300 ceza davası var”

Dün Ulusal Meclis’te bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Bargavaç Hayastan” fraksiyonu milletvekili Hrant Madatyan, hainlerin ve ülke satıcılarının neden cezalandırılmadığı sorusuna yanıt vererek, savaşla ilgili yaklaşık 1300 ceza davası açıldığını, ön soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Paşinyan, “Bazı açıklamalarımla ilgili ceza davaları var, soruşturmalar devam ediyor ve umarım daha doğrusu pek çok soruya cevap vereceklerinden eminim” dedi.

Ön soruşturma sürecinin yavaş olduğunu kabul etti.

Başbakan, “Bir hız sorunu var, sadece bu soruyu siz sormuyorsunuz, tüm sorunları bir an önce çözmek için her şeyi yapmalıyız” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu