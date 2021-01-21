Savaştan sonra Karabağ, İran’ın dış politikasının önceliklerinden biri oldu

Savaştan sonra Karabağ, İran’ın dış politikasının önceliklerinden biri haline geldi ve Tahran’ın Orta Doğu’da savaştığı kuzey sınırında teröristlerin ortaya çıkması da dahil olmak üzere iç siyasi söylemde önemli. Erivan Devlet Üniversitesi İran Araştırmaları Başkanı Vardan Voskanyan bunu gazetecilerle yaptığı görüşmede söyledi.

Bölgede yeni bir durumun yaratıldığını, ortak bir Türk-Azeri toprağının oluşturulduğunu ve bunun da kuzeyde İran için üç yönden ikisinin Ermeni ve Türk-Azeri kalmasına neden olduğunu kaydetti.

Uzmana göre, İran’ın Dağlık Karabağ sorununun savaş sırasında çözümüne yönelik önerilerine gelince, bunlar ertelendi ve genel olarak İran’ın eylemlerinde bir yavaşlama vardı, bu da Ermeni tarafının Araks Nehri boyunca daha ciddi direniş göstereceği beklentisiyle bağlantılıydı. “Ayrıca Tahran, sorunun AGİT Minsk Grubu çerçevesinde çözülmesini bekliyordu, ancak Bakü, Rus barış güçlerinin varlığını gerekçe göstererek bu formatı kırmayı başardı. Voskanyan, “Ayrıca, İngiltere’nin BM Güvenlik Konseyi’nde, örneğin Azerbaycan’a yaptırımlar şeklinde ciddi olabileceğini düşündüğüm başarısız kararını da hatırlıyoruz” dedi.

İran Araştırmaları, Karabağ’daki Ermenilerin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunan İran Başkanı Ali Khamaney’in açıklamasını hatırlattı. Ona göre bu, Tahran’ın görüşmelere katılmaya hazır olduğunun bir işaretiydi.

“Savaşın bir sonucu olarak Tahran, Azerbaycan üzerindeki etkisini kaybetti. Azerbaycan’dan Nahçıvan’a bir koridor oluşturulması durumunda İran, ulaşım transit rolünü kaybedecektir. Ayrıca bir doğalgaz boru hattı inşa edilirse, oraya gaz sağlayan Tahran’ın da çıkarlarına zarar verecektir.

Bu koridor çalışırsa Syunik önemini yitirebilir, bu da İran’ın çıkarlarına aykırıdır. Buna dayanarak Ermeni tarafı, özellikle Doğu Atrpatakan’dan işbirliği sinyalleri alınan Tahran ile ilişkiler kurmalıdır.

Bu arka plana karşı İran ile Erivan-Moskova-Tahran formatındaki işbirliği yoğunlaştırılmalıdır. Uzman, Ermenistan ile İran arasında doğrudan bir demiryolu inşa etme olasılığını tartışmak için Kuzey-Güney karayolunun yapımına yönelik çalışmaları yoğunlaştırmak gerekiyor” dedi.

Uzman, Dağlık Karabağ sorununun henüz çözülmediğini ve sorunun Bakü lehine çözüleceğinin bir gerçek olmadığını kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu