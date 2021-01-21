SAHAK SARKİSYAN’IN ZİYARETİ

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluluğu Türkiye nezdinde Ermenistan Cumhuriyeti daimi temsilcisi Sahak Sariksyan ve müsteşar Nağaş Hagopyan 20 Ocak 2021, Çarşamba, saat 15.00’de, Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Patrik Sahak II Hazretleri tarafından kabul edildiler.

Ziyaret amaçlarının pandemi dolayısı ile gerçekleşmeyen Yeni Yıl ve Surp Dznunt (Kutsal Doğuş yortusu) kabulü kapsamında Patrik Hazretleri’ni tebrik etmek olduğunu belirten konuklar, iyi dileklerini sundular.

Patrik Hazretleri ziyaret için teşekkür etti ve kendilerine tüm çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği