‘Karabağ’da yeniden oluşturulacak altyapıdan Rusya, Türkiye, İran ve Gürcistan yararlanabilecek’

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Raşid Nurgaliyev, Dağlık Karabağ’daki sorunun çözümü kapsamında oluşturulacak transit ulaşımdan Rusya, İran, Türkiye ve Gürcistan’ın da yararlanabileceğini söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Raşid Nurgaliyev, Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü kapsamında oluşturulacak transit ulaşım hakında değerlendirmelerde bulundu.

Rossiyskaya Gazeta gazetesine konuşan Nurgaliyev, “Ermenistan ve Azerbaycan’ın menfaati doğrultusunda ulaşımı sağlama amacıyla öncelik olarak demiryolu ve karayolu ulaşımının yeniden inşası belirlendi. Uluslararası transiti geliştirme amacıyla bu ulaşımdan komşu ülkeler Rusya, İran, Türkiye ve Gürcistan da yararlanabilecek” ifadelerini kullandı.

Bu imkanın, ‘Karabağ’da uzun süredir devam eden ihtilafa kapsamlı bir çözüm bulmak için temel ön koşullar’ yaratacağını söyledi.

Uzmanların hesaplamalarına göre, Kars-Bakü demiryolunun inşası 434 milyon dolara mal olacak. Ayrıca Kars’tan Ermenistan’ın Gümri şehrine ve Ermenistan’ın İcevan şehrinden Bakü’ye iki demiryolu hattının inşası öngörülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ocak’ta Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmenin arından, tarafların Dağlık Karabağ’daki ekonomik bağların ve altyapı projelerinin gelişimi için üçlü grubun kurulması anlaşmasını imzaladığını duyurmuştu.

Üçlü çalışma grubunun ilk toplantısını 30 Ocak’a kadar yapması bekleniyor.

Sputnik Türkiye