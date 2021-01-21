Karabağ savaşı hakkındaki hakikati anlatmamak için Azerbaycan, Polonyalı milletvekiliye 50.000 dolar önerdi

Polonyalı milletvekili Tomasz Lech Buczek, “Artsakh’ta Ermenilere karşı Azerbaycan’ın askeri suçları 2020” kitabının yayınlanmaması karşılığına kendisine 50.000 dolar önerildiğini duyurdu.

Buczek: “Bakü’ye benim cevabım: “ERMENİ ASKERİ TUTSAKLARI SERBEST BIRAKIN!” diyerek, kendisine söz konusu teklifi Azerbaycan adına ileten Rufat H’nın mesajını da Facebook’ta yayıladı.

Mesaj’da, “Azerbaycan hükümeti, Azerbaycan suçları hakkındaki yazınızı yayınlamamanız için Size 50.000 dolar verebilir. Eğer ilgileniyorsanız, 25 Ocak’ta Facebook’taki sayfanızda Bakü’nün bir resmini yayınlayın” ifadelerine yer verildi.

Teklifi sunan Azerbaycan tarafının, kendi eylemleri için “Azerbaycan suçları” ibaresini kullanması, bu devletin kendi suçluluğunu kabul ettiğinin açık bir göstergesi.

Hatırlanacağı üzere, Bakü’nün, Artsakh’a karşı başlattığı savaşın ilk gününden beri Buczek, “İnsanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı Azerbaycan’ı uluslararası mahkeme karşısına çıkarma” kampanyasını başlattı. Milletvekili, Ermenilere karşı 2020 Karabağ savaşında Azerbaycan’ın işlediği savaş suçlarını anlatan bir kitap da hazırladı. 1000-2000 nsha olarak yayınlanacak olan kitap, 2020 Karabağ savaşını anlatan ilk yayın olacak ve uluslararası kuruluşlara ve siyaset adamlarına gönderilecek.

ERMENİ HABER AJANSI