Joe Biden yönetiminde üst düzey rollerdeki tüm Yahudiler

Başkan seçilen Joe Biden, göreve başlamasından önceki ayları, çoğu Yahudi asıllı olan Kabine üyeleri, asistanları ve danışmanlarından oluşan bir liste sıralayarak doldurdu.

Anthony Blinken, Dışişleri Bakanı

Uzun süredir Biden danışmanı olan Blinken, kapsamlı bir diplomasi özgeçmişine sahip. Ortadoğu da dahil olmak üzere politika kararlarını şekillendiren bir Holokost Kurtulanının üvey oğlu. İsrail hakkında ana akım Demokrat görüşlere sahip ve salı günkü teyit duruşmasında ABD’nin İran nükleer anlaşmasına yeniden girmesini istediğini ve İran politikası konusunda İsrail’e danışacağını belirtti.

David Cohen, CIA Başkan yardımcısı

Yahudi meselelerine uzun zamandır dahil olan Cohen, Başkan Barack Obama’nın başkanlığında yaptığı eski işi CIA Başkan Yardımcılığı görevine geri dönecek.

Merrick Garland, Başsavcı

Garland’ın Obama yönetiminin son yılında Yüksek Mahkeme’ye katılması engellendi. Şimdi, ülkenin baş hukukçusu olmak için Senato onayı isteyecek. Aday gösterildikten sonra yaptığı konuşmada, ABD’ye gelmeden önce Avrupa’da antisemitizmden kaçan büyükanne ve büyükbabasına saygılarını sundu.

Avril Haines, Ulusal İstihbarat Direktörü

Haines, Obama yönetimindeki Ulusal İstihbarat Direktörüydü ve Biden’ın, onun bu göreve geri getirilmesini düşündüğü bildirildi.

Ronald Klain, Beyaz Saray Genel Bakanı

Biden’ın ilk büyük ataması olan Klain, daha önce başkan yardımcısı günlerinde Biden’ın ve Başkan Yardımcısı Al Gore’un genel sekreteriydi. Klain, Indianapolis’teki çocukluk sinagogu ile bağlarını sürdürüyor ve birçok konuşmasında çocuklarını Yahudi yetiştirme konusundaki kararlılığından bahsetti.

Alejandro Mayorkas, İç Güvenlik Bakanı

Başkan Barack Obama yönetimindeki İç Güvenlik Bakan yardımcısı olan Mayorkas, Holokost’tan sağ kurtulan Kübalı Yahudi bir baba ve Romanyalı Yahudi bir annenin çocuğu olarak Küba’da dünyaya geldi. Yahudi gruplarla yakın çalışmış ve sık sık Amerikan Yahudilerinin karşı karşıya olduğu belirli tehditler hakkında konuştu.

Anne Neuberger, Ulusal Güvenlik Ajansı Siber Güvenlik Direktörü

Aslen Brooklyn’li olan ve kolej hayatı boyunca Ortodoks okullarında eğitim gören Ortodoks bir Yahudi olan Neuberger, on yıldan fazla bir süredir Ulusal Güvenlik Ajansı’nda (NSA) çalışıyor. Neuberger, ABD Siber Komutanlığının kurulmasına yardım etti ve baş risk sorumlusu olarak çalıştı.

Wendy Sherman, Dışişleri Bakan Yardımcısı

Sherman, 2015 İran Nükleer Anlaşmasının baş müzakerecisiydi. Yahudi ve İsrail yanlısı topluluklarla anlaşmanın savunulmasında başı çekti ve daha sonra anlaşma nedeniyle İsrail ve bazı Amerikan Yahudi gruplarıyla gerginliği “çok çok acı verici” olarak nitelendirdi. Ayrıca Demokrat Parti platformunun geleneksel İsrail yanlısı çizgilere bağlanmasında rol oynadı.

Janet Yellen, Hazine Bakanı

Yellen, Federal Rezerv’in ilk kadın başkanı olarak çoktan tarih yazdı, ancak şimdi ilk kadın Hazine sekreteri olarak atandı. Uzun süredir devam eden antisemit mecazları yansıtan 2016 Trump saldırısı reklamında yer alan üç Yahudi’den biriydi.

Şalom Gazetesi