İktidarla ilgili kararlar halk tarafından alınmalıdır

İktidarla ilgili kararlar halk tarafından alınmalıdır

2021’de özel parlamento seçimleri düzenleme planları Parlanento muhalefet gruplarıyla görüşülmeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bunu şu anda bağımsız Meclis’teki “Bargavaç Hayastan” grubunun eski milletvekili Tigran Urikhanyan’ın iktidarın neden istifa etmediği ve muhalefetin talebini dinlemediği sorusuna yanıt olarak belirtti.

“Geçen yılın sonunda, hükümetin istifasına yönelik bir kamu talebi yaratma girişiminin kabul edilmediğinin ortaya çıktığı koşullarda, somut bir teklifte bulunduk.

2021’de özel parlamento seçimleri yapılmasını önerdik. Benim için şaşırtıcı bir şekilde, parlamento muhalefetinin temsilcileri bu öneriyi reddediyor. Bu nedenle, iktidarın kendisi için seçim yapması mantıklı değil.

Sanırım bu adımla yenilgilerini bu bölümden kaydediyorlar. Başbakan, “Ancak seçimlerle ilgili tartışmalar hala devam ediyor, biz hazırız” dedi.

Başbakana göre hükümetle ilgili kararlar muhalefet partileri veya hükümetin kendisi tarafından değil halk tarafından alınmalıdır.

“Belirleyici söz halka aittir. Paşinyan, “Halkı hükümetle ilgili kararlar alma fırsatından ve gücünden mahrum edecek ve iktidar meselesini kapalı tartışmalara taşıyacak bir adım atmayacağız” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu