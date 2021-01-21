Ermenistan ve Rusya arasında giriş-çıkış yasağı kaldırılacak

Ermenistan ve Rusya Hükümetleri Koronavirüs pandemisinden kaynaklanan iki ülke arasındaki ulaşım engellerini kaldırmaya hazırlanıyorlar.

Konuyla ilgili Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan Parlamento’da milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Grigoryan’ın sözlerine göre uzun süre bu meseleyi Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında halletmeye çalışıyorlardı, fakat sonunda Rus tarafıyla ayrı bir çözüme varıldı.

Böylece koronavirüs testinden geçtikten sonra ve negativ sonuç aldıktan sonra Ermenistan ve Rusya vatandaşları için iki ülke arasında giriş-çıkış serbest olacak.

Ermenistan Hükümeti bununla ilgili karar aldı ve bu mekanizmanın devreye girmesi için şu an Rusya Hükümeti’nden de böyle bir kararın kabul edilmesi bekleniyor.

ERMENİ HABER AJANSI