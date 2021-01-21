Ayvazyan, Minsk Grubu ülkelerinden temsilcilerle Dağlık Karabağ’daki durum hakkında konuştu

Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki savaş sonrası durum meselesi, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan tarafından Ermenistan’daki AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı ülkeler temsilcileri, Rusya Büyükelçisi Sergey Kopirkin, Fransa Büyükelçisi Jonathan Lacotte ve ABD Büyükelçisi Lynn Tracy ile görüşüldü. Bu bilgiler Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın basın servisi tarafından rapor ediliyor.

Dışişleri Bakanı ve Büyükelçiler, Artsakh’daki insani durum ve Artsakh Ermenilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için atılan adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu bağlamda, uluslararası kuruluşların, özellikle BM ve onun uzman kuruluşlarının sürekli katılımı özellikle önemliydi.

Ayvazyan, Azerbaycan’ın onları yok etme çabalarını da dikkate alarak muhatapların dikkatini Azerbaycan kontrolü altındaki Artsakh topraklarında Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasını korumak için adımlar atmanın aciliyetine çekti.

Ermenistan Kamu Radyosu