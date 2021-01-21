Avrupalı siyasetçilerin Ermenistan ve Karabağ’a ziyaretleri devam edecek

Ermeni Devrimci Federasyonu’nun Avrupa Ermeni Davası Konsey, 2021 yılı çalışmalarında Artsakh (Dağlık Karabağ) meselesinin ön planda olacağını duyurdu.

Konsey sorumlularından Harut Şirinyan, özellikle askeri tutsakların iadesi, Ermenistan ile Artskh’a insani yardımların gönderilmesi, Azerbaycan ile Türkiye’ye karşı yaptırımların uygulanmasının Avrupa Birliği’nden talep edilmesi, savaş suçları ile göçmenler konusunun dillendirilmesine odaklanılacağını vurguladı.

Ermeni Davası Konseyi, Artsakh halkının serbest iradesini dikkate alarak Artsakh statüsünün kararlaştırılması için AGİT Minsk Grubunun yeniden çalışmalarına başlamasının önemini de vurguladı.

9 Kasım’da imzalanan üçlü bildirinin, esirlerin iadesine dair maddesinin sadece Ermenistan tarafından yerine getirildiğine dikkat çeken Şirinyan, Avrupa Birliği ile AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkesi olan Fransa’nın ve uluslararası hukuk kuruluşların bu konuda harekete geçmesi gerektiğini de vurguladı.

Şirinyan, konunun çözülmesi için Avrupalı siyasetçilere ve uluslararası kuruluşlara gereken dosyaların gönderilmesi için Ermenistan ve Artsakh Ombudsmanları ile ortak çalışmalar yürüttüklerini de bildirdi.

Ermeni Davası Konseyi’nin önemli inisiyatiflerinden biri de, Avrupalı siyasetçilerin, milletvekililerin, gazetecilerin Ermenistan ve Karabağ ziyaretlerinin düzenlenmesidir. Hem son savaşa kadar, hem savaş sırasında bu tür ziyaretler düzenlendi ve düzenlenmeye devam edilecek. Şubat ayında da bir grup Avrupalı milletvekililerin Ermenistan ve Artsakh ziyaretinin düzenlenmesi planlanıyor. Bu ziyaretlerin hedefi, Avrupalıların, yaşananları kendi gözleriyle görmesini sağlamaktır.

Avrupa Ermeni Davası Konseyi, Ermeni kültür mirasının Azerbaycan tarafından yok edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası kuruluşların çalışmalarının Azerbaycan tarafından engellenmesini de en sert şekilde kınadı. Konsey, kültür mirasının da AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının gündemine getirilmesi ve bu yönde çalışmalar yapılması gerektiğini de ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI