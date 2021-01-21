Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ermenistan’a rekor miktarda yatırım yaptı

2020’de Ermenistan’daki Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD), Covid-19 salgınına yanıt vererek, enerji, bankacılık ve ulaşım projelerinde 167 milyon Euro’luk rekor bir yatırımın yaptı. Banka, ülke ekonomisinin acil ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oldu.

“EBRD ekibi, müşterilerimizin Covid-19 salgınının etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olmak için çalıştı. Desteğimiz likidite ve ticaret finansmanını içerir. Enerji ve ulaşım altyapısına yatırım yaptık. Bankacılık sektörüne verdiğimiz destek, şirketlerin finansmana erişimini artırdı. İyileşmeyi desteklemek, 2021’de birincil hedefimizdir. Ermenistan’da Avrupa Birliği ile yakın bir şekilde çalışıyoruz ve hem kamu hem de özel sektör programları bağlamında bu önemli stratejik ortaklık için AB ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.” Bunları EBRD Erivan ofisi başkanı Dimitri Gvindadze şunları söyledi.

Yenilik programı çerçevesinde EBRD, Ermenistan ve Kafkasya’daki ilk 55 MW endüstriyel ölçekli güneş enerjisi santralini finanse etti. Program, Ermenistan’ın temiz enerji rezervlerini artırmaya ve ülkenin ithal yakıtlara olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olacak. Önemli ticaret akışlarının sürdürülmesine yardımcı olan EBRD, sekiz yerel ortak bankayı içeren bir Ticareti Geliştirme Programında yaklaşık 70 milyon Euro tutarında, Ermenistan’daki ticaret finansmanı işlemlerine rekor düzeyde yeni bir destek sağlamıştır.

EBRD, daha fazla işletme kredisi için ticari bankalara kredi sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelere desteğini daha da genişletmiştir. Buna, İş Dünyasında Kadınlar kredi limitleri dahildir. Banka, altyapı alanında, Meghri şehri yakınlarındaki sınır kontrol noktasının modern güvenlik ve emniyet gereksinimlerini karşılamak için yeniden inşası ve modernizasyonunu finanse ediyor. Proje, Avrupa Birliği’nden önemli hibe desteği aldı. EBRD, elektrik dağıtım ağını geliştirmeye devam eden Ermenistan Elektrik Şebekelerine yardım sağladı. Banka ayrıca yerel KOBİ’lere iş danışmanlığı sağlamış, 70 yerel danışmanın yardımıyla ve üç uluslararası danışmanlık faaliyeti, 10 pazar geliştirme etkinliği ve eğitim aracılığıyla 80 danışmanlık programını hayata geçirmiştir. İşletme Destek Ofisi, yerel işletmelere kriz yönetimi konusunda ücretsiz web seminerleri sağlamak için Ekonomi Bakanlığı ile ortaklaşa yenilikçi bir girişim başlattı. Ulusal Meclis, GAS tarafından leasing’in yasal çerçevesini iyileştirmek için geliştirilen paketi kabul etti.

Ermenistan Kamu Radyosu