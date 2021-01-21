AEB ülkeleri Türk mallarından çekilmiş Ermeni pazarları için savaşabilir

Bu haber, dün AGİT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İya Malkina’nın brifinginde dile getirildi.

Halihazırda birlik ülkelerinin malların ithalatını düzenlemek için ulusal düzeyde başka önlemler alma fırsatına sahip olduğunu kaydetti.

“Salgınla ilgili mevcut durum dikkate alındığında, birlik ülkelerinin iş adamlarına tedarik lojistiğini gözden geçirmek kolay olmayacak.”

2020’nin ilk üç çeyreğinde Rus üreticiler Ermenistan’a 450.000 $ değerinde mal tedarik ettiler. Türkiye de 330 bin ABD doları tutarında mal tedarik etti.

Türkiye 2020’de 2,4 milyon dolarlık mal tedarik etti. Rusya ve Beyaz Rusya’ya tedarik 5,7 milyon dolara ulaştı. Ayrıca, beş AEB ülkesinin tümü aynı ürünleri üretmekte ve bunları üçüncü ülke pazarlarına tedarik etmektedir.

Deterjan pazarı da çıkacak. Bu ürünlerin Türkiye’den tedariki 2020’de 4 milyon doların biraz üzerinde gerçekleşti.

Malkina, “Tüm ülkelerimizin deterjan ürettiğini ve bunları dünya pazarına sağladığını belirtmek isterim” dedi.

Ermenistan’da Türk mallarına yönelik yasak 31 Aralık 2020’de yürürlüğe girdi. Türk malları veya hammaddeleri üzerinde çalışan yerel işletmelerin kendilerine yön verecek zamanları olması için iki ay önce Ekim 2020’de duyurulmuştu.

Son yıllarda Ermenistan’ın Türkiye’den yıllık 250-270 milyon dolarlık mal ithal ettiği unutulmamalıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu