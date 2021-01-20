Türk Konseyi’nden Dağlık Karabağ’daki Şuşa’yı 2022’de ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan etme önerisi

Bir zamanlar işgal altında bulunan bölgelerde Ermenilerce gerçekleştirilen yıkımlardan bahseden Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden kurulması işinde sadece dost ülkelerin şirketleriyle işbirliği yapacaklarını belirterek tarihi ve kültürel anıtların restorasyonunda TÜRKSOY’un aktif desteğini beklediğini ifade etti.

‘Şuşa’yı kültür başkenti ilan ettim’

Şuşa şehrini ülkenin ‘kültür başkenti’ ilan ettiğini bildiren Aliyev, kentin yeniden kurulmasının ardından doğası, coğrafi konumu, tarihi ve anıtlarıyla sadece Azerbaycan’ın değil tüm bölgenin kültür başkenti olabileceğini belirtti.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Azerbaycan topraklarının kurtuluşunun sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için büyük bir zafer olduğunu söyledi. Amreyev, bu zaferin daima Azerbaycan’ın yanında olan Türk halklarını çok mutlu ettiğini ve gururlandırdığını vurgulayarak Azerbaycan ve Türk dünyasına yeni zaferler diledi.

‘2022’de Şuşa’da yaklaşık 20 kültürel etkinlik gerçekleştirelim’

Amreyev, her yıl bir kenti Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan ettiklerini anımsatarak “2022’de Şuşa’nın ‘kültür başkenti’ ilan edilmesini ve orada kültürel etkinlikler düzenlenmesini öneriyoruz. Müsaade ederseniz biz çalışmalara başlayalım ve 2022’de Şuşa’da yaklaşık 20 kültürel etkinlik gerçekleştirelim. O zamana kadar Şuşa’nın yeniden kurularak eski haline dönüşeceğine eminim. Biz her zaman sizin yanınızda olduk ve bundan sonra da olacağız” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan tarihi ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992’de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa’yı 8 Kasım 2020’de işgalden kurtarmıştı.

Sputnik Türkiye